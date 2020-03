Procuraduría apeló amnistía por atentado a Escuela Superior de Guerra

La Procuraduría General pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocar la amnistía concedida a Marilú Ramírez Baquero, alias Lulú y quien fue conocida como'Mata Hari', quien fue condenada a 27 años de cárcel por el carro bomba que el 19 de octubre del 2006 explotaron las Farc en la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá.



En este atentado resultaron lesionados 23 personas, entre militares y civiles.Ramírez había recibido este beneficio de la JEP en febrero pasado. Además, la JEP dijo en su decisión que la Escuela Superior de Guerra no es una víctima del conflicto.

El Ministerio Público, que apeló la sentencia, le dijo a la Sección de Apelación de la JEP que el comportamiento de Ramírez fue parte de las acciones de las Farc orientadas a causar terror en la población civil mediante el empleo de métodos de guerra ilícitos, lo que se constituye en un crimen de guerra, lo que lo hace no amnistiable.



De otro lado, la Procuraduría dijo que el ataque no respetó el principio de distinción, pues no hubo elementos que mostraran que el carro bomba estuviera dirigido exclusivamente contra un objetivo militar, ya que resultaron lesionados tanto civiles como militares.

Así, el Ministerio Público explicó que el Estado no fue el único afectado con este atentado de las Farc, que, dijeron, no diferencio entre civiles y militares.



"En el atentado se vulneró el prinicpio de humanidad al vincular a civiles al conflicto, convirtiéndolo en un instrumento de finalidades político-militares, causando sufrimientos innecesarios y generando afectación sicológica y un estado permanente de zozobra", concluyó el órgano de control, que agregó que la JEP siempre debe tener en su centro a las víctimas.

