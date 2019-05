Procurador pide a JEP que se valoren nuevas pruebas contra Santrich 

Como lo había anunciado, la Procuraduría pidió oficialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que esa justicia tenga en cuenta nuevas pruebas que se conocieron luego de que concedió la garantía de no extradición al exjefe guerrillero, Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos por supuestamente conspirar para narcotraficar.



Este viernes, el Ministerio Público sustentó el recurso de apelación que interpuso contra la decisión de la sección de Revisión que le concedió esa garantía a Santrich y que además ordenó su libertad.

El procurador Fernando Carrillo, desde la JEP y minutos después de que su delegado radicó la sustentación del recurso, hizo énfasis en que para la Procuraduría a Santrich no se le debe aplicar la garantía de no extradición.



Carrillo argumentó que el indictment (acusación) con el que fue pedido en extradición el excomandante de las Farc "no es un papelito de tercera de un funcionario de Estados Unidos". "Dice con certeza que los hechos por los que es acusado Santrich ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz", agregó.



Entre los argumentos de la Procuraduría también dice que la Sección de Revisión "no tenía competencia sobre la materialidad de la conducta" y que a esta solo le correspondía verificar la fecha de su ocurrencia.



"Para la Procuraduría no existe vacío, dudas, indeterminación de que las conductas se cometieron después del primero de diciembre de 2016 (cuando entró en vigencia el acuerdo", dijo Carrillo.



Para el Ministerio Público "existen los materiales probatorios suficientes" para determinar la fecha de los hechos por los que es acusado Santrich, que sería entre 2017 y 2018, pero en todo caso pidió que la Sala de Apelación, que tendrá que analizar el recurso, ordene a la Fiscalía aportar todas lo elementos materiales probatorios con los que cuenta en la investigación que abrió contra Santrich.



Esto incluiría el video que se conoció de Santrich en el que se le ve reunido con Marlon Marín (primo de Iván Márquez, preso en Estados Unidos) y otras dos personas. También, la declaración del propio Marlon Marín que habría hecho en contra del exjefe guerrillero.



Carrillo dijo que a pesar de la controversia jurídica que ha suscitado el caso, dice que sí es posible añadir en la apelación nuevas pruebas, privilegiando el derecho material, sustancial. “Con una interpretación integral, creemos que esa competencia es contenida en las normas”, añadió.



"Todo lo anterior lleva a concluir que no procede la garantía de no extradición y que el caso debe continuar en la Corte Suprema de Justicia. Esta procuraduría jamás le ha apostado ni le apostará al fracaso de esta justicia. Por eso estamos aquí, no por fuera de la Constitución", resumió Carrillo.



Para el Procurador General, el proceso de paz es fundamental para Colombia, pero hizo énfasis en que este se debe “desantrichizar”. “No sigamos en esa tendencia de flexibilización de una justicia que no puede desnaturalizarse”, concluyó.



REDACCIÓN PAZ

