Presidentes saliente y entrante dan balance de lo actuado por la JEP

'El tema de la paz debe ser excluido de contiendas políticas’: Patricia Linares

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: Abel Cárdenas

Soy Patricia Linares. Crecí en medio de una guerra sin tregua, en la cual las principales víctimas han sido las mujeres, los niños, los campesinos y las comunidades étnicas. Me hice abogada, asumiendo que en el derecho encontraría herramientas para transformar una sociedad injusta y excluyente”… Así se define.



Ella es la actual presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, y ese propósito, agregado a sus estudios, con varias maestrías, su título en American University Washington College of Law y en Netherlands Institute of Human Rights de Washington, así como su trayectoria, condujeron a los 38 magistrados de la JEP a elegirla como primera presidenta.



Su periodo termina el próximo miércoles 4 de noviembre. En la siguiente entrevista expone un balance de su gestión, clama por que todos los dirigentes políticos “los dejen trabajar” y pide respeto para la autonomía e independencia de ese tribunal de justicia. Y, fundamentalmente, que el tema de la paz “sea excluido de las contiendas políticas”.



(Puede leer: Hijo de Jesús A. Bejarano pide a Farc verdad con pruebas)



El presidente Duque, en el encuentro internacional de justicia transicional, dijo que a quienes perpetraron actos atroces se les deben imponer sanciones genuinas y no simbólicas… Imponer, dijo, “sanciones ejemplarizantes”…



En un Estado de derecho los jueces están supeditados exclusivamente a la Constitución y a la ley, y es la ley la que define de manera expresa las sanciones que en el marco estricto de sus competencias pueden imponer. Ningún servidor público puede exigir que se apliquen determinadas sanciones, así como tampoco ningún juez puede discrecionalmente decidir qué sanciones impondrá. Eso lo establece el artículo 6 de la Constitución y es principio rector en democracia.



Criticó el Presidente incluir a miembros de las Auc, como terceros civiles…

​

El Acuerdo, el Acto Legislativo 01 de 2017 y las normas que lo desarrollan establecen que los paramilitares no son competencia de la JEP, eso es claro, como también lo es que esas mismas normas le otorgan competencia a la Jurisdicción sobre financiadores, promotores y auspiciadores del conflicto armado interno, quienes pueden solicitar voluntariamente su sometimiento a la Jurisdicción.



En general, ¿usted qué opina de las peticiones del mandatario?

​

Las recibo con respeto, pero con preocupación y desconcierto, por tres razones. Primero: desconocen un principio esencial en democracia que es el respeto a la autonomía e independencia con que deben ejercer sus funciones los distintos poderes públicos; segundo, porque desconocen los fundamentos, el alcance y el contenido de la norma constitucional que creó la JEP, y tercero, porque contradicen el mensaje que el mismo Gobierno, a través de su Canciller, llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 14 de octubre, en el que expresamente dijo que apoya y respalda el trabajo independiente de los mecanismos del sistema, uno de ellos la JEP.



Su periodo como presidenta de la JEP termina la semana entrante. ¿Cómo pudo trabajar la Jurisdicción, a pesar de la oposición abierta del Gobierno?

​

Siempre fui consciente de que este camino sería difícil, como lo ha sido en otras partes del mundo, dado que la superación de un conflicto tan complejo y largo como el colombiano, que aún no cesa, implica un desafío doloroso para una sociedad herida profundamente por los efectos de la guerra.



¿Los ataques del Gobierno y del Centro Democrático desestabilizaron su gestión?

​

Los debates políticos pertinentes son necesarios en una democracia. Nuestra tarea es administrar justicia y en eso nos concentramos. Rechazamos, sí, el ataque desleal, la hostilidad y las campañas de desprestigio a las que hemos sido sometidos y reclamamos el respeto debido a nuestra función y a la Constitución.

Rechazamos, sí, el ataque desleal, la hostilidad y las campañas de desprestigio a las que hemos sido sometidos FACEBOOK

TWITTER

Pero mi pregunta está relacionada con el daño que le puede hacer a la JEP el ataque reiterado del Gobierno y del expresidente Uribe…



En un Estado de derecho, si un poder público interfiere a otro y vulnera su autonomía e independencia, siempre habrá daño a la institución y a la democracia.



(No se quede sin leer: Las duras observaciones del presidente Duque a la JEP)



¿La polarización política que vive el país, el enfrentamiento de los expresidentes Santos y Uribe, colocaron a la JEP en el centro de la divergencia?

​

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y la No Repetición, y concretamente la JEP, desde el comienzo de este proceso han estado en el centro de debates políticos y electorales. Los partidos y los políticos tienen responsabilidad histórica con las víctimas y con el país, que se traduce en excluir de sus contiendas el tema de la paz, que debe estar por encima de proyectos e intereses partidistas.



Gobierno y Centro Democrático insisten en que la JEP es símbolo de impunidad…

​

La impunidad y la falta de respuestas de la justicia ordinaria a millones de víctimas del conflicto armado fueron, precisamente, unas de las causas que dieron origen al proceso de paz y al sistema que estamos tratando de implementar y sacar adelante. No estar de acuerdo con el modelo adoptado y plasmado en la Constitución Política no habilita a nadie para tacharlo, como algunos lo han hecho. Los resultados se están produciendo y el país empieza a confrontarse con la verdad.



Muchas críticas se han hecho, incluyendo las de su creador, el expresidente Santos, en la demora de la JEP en fallar. ¿Ese retraso no tiene solución?

​

La JEP tiene un mandato diferente al de la justicia ordinaria. Administra justicia restaurativa a través de macrocasos cuyo diseño supone una etapa de alistamiento, de acopio y análisis de abundante información: cientos de informes, miles de expedientes, de documentos de contexto, etc. Los resultados se están dando y la verdad plena empieza a emerger.

Exjefes de las extintas Farc, hoy líderes del partido político, en una audiencia en la JEP. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cuáles fueron los peores momentos que sufrió como presidenta de la JEP?

​

Hubo muchos momentos difíciles, pero solo una situación me llenó de tristeza: la de la captura de un funcionario de la JEP. Si bien fue un nombramiento en el que ni la magistratura ni la secretaría tuvieron participación, los principios que con rigor hemos aplicado en materia de selección de personal fueron traicionados.



Yo pensaba que el peor momento había sido el de la fuga de ‘Santrich’, aprovechando la libertad que la JEP le concedió…

​

Usted se refiere a decisiones judiciales adoptadas por distintas jurisdicciones, de acuerdo con su mandato y competencias. La libertad de ‘Santrich’ la ordenó la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad de una fuga es de quien se fugó, que traicionó el Acuerdo, a las víctimas, al país y a la misma Constitución.



¿Tampoco fue un mal momento el ocurrido cuando dirigentes de las ex-Farc confesaron la autoría del asesinato de Álvaro Gómez, por fuera de la JEP?

​

La obligación principal e ineludible de quienes están sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz es aportar ante sus jueces verdad plena, de manera detallada, obligación que no se agota en una mera manifestación. Sobre el caso que usted menciona, la JEP recibió una manifestación expresa de responsabilidad, que actualmente estudia la sala competente.



(Puede leer: En Dabeiba (Antioquia) seguirán buscando presuntos falsos positivos)



Los dos primeros años de la JEP han supuesto una paradoja… Grandes elogios por parte de consagradas instituciones del exterior, como la ONU, y severas criticas en el interior… ¿a que lo adjudica?

​

Colombia ha vivido inmersa durante medio siglo en un conflicto armado. Hay mucho dolor, desconfianza, escepticismo, y necesidad de verdad, justicia y reparación por parte de más de diez millones de víctimas y de una nación que reclama su derecho a vivir en paz sin impunidad. La comunidad internacional, en cambio, observa y analiza con más serenidad, con la objetividad que le permite tomar distancia de los horrores a los que hemos sido sometidos los colombianos.



¿Cree usted que sigue existiendo una campaña para desprestigiar a la JEP?

​

Quienes representamos el sistema integral, Francisco de Roux, Luz Marina Monzón y yo hemos pedido a ciertos sectores políticos que nos dejen trabajar y no interfieran el camino hacia la paz.

'La JEP es un tren de justicia que nadie puede parar’: Eduardo Cifuentes

Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: JEP

Este año habrá condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre dos de los grandes delitos cometidos durante 50 años de guerra: los asesinatos extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, y los secuestros llamados “retenciones” que cometieron las extintas Farc.



Esa es la primera gran misión que ejecutará el magistrado Eduardo Cifuentes como nuevo presidente de la JEP, según él lo anuncia en la siguiente entrevista. Serán sentencias producto de tres años de investigación del tribunal bajo la conducción de Patricia Linares. “Habrá continuidad”, asegura. Asumirá el cargo el próximo miércoles.



En esta, su primera entrevista, anuncia que su trípode para gobernar a la JEP será “unidad, acción y resultados”.



Cifuentes, al lado del expresidente César Gaviria, fue uno de los pilares en la creación del derecho de amparo, establecido como tutela en la Constitución del 91. Como presidente de la Corte Constitucional, por ejemplo, Cifuentes lideró la aceptación de la tutela contra sentencias judiciales y el derecho al mínimo vital. Asume ahora la presidencia de la JEP en medio de tormentas para poder navegar.



¿Qué va a hacer usted para defender a la Jurisdicción Especial de Paz de los ataques que recibe del Gobierno y el partido de Gobierno?

​

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es la única oportunidad para develar la verdad plena del conflicto y de sus atrocidades, con miras a las bases para un futuro viable y digno para todos. Atacarla sin razones refleja miedo a la verdad y a que se ponga término a la impunidad. Enfrentaremos esos ataques sin importar de dónde vengan y lo haremos con resultados.



(Le sugerimos: ¿Quién es Eduardo Cifuentes, el nuevo presidente de la JEP?)



Esa ha sido una de las críticas, que no hay resultados…

​

La JEP ha proferido más de 33.000 decisiones en tres años; ha recibido cerca de 430 versiones voluntarias y ha realizado más de 107 audiencias. Aunque, naturalmente, todavía quedan muchos asuntos por resolver, especialmente en los casos más importantes, relacionados con la sanción a los máximos responsables, seguiremos fieles a nuestra política de que los jueces no se defienden, dictan sentencias.

Atacarla sin razones refleja miedo a la verdad y a que se ponga término a la impunidad FACEBOOK

TWITTER

A propósito, ¿cómo recibió las duras críticas del presidente Duque a la JEP?

​

La justicia está sujeta únicamente al imperio de la ley, y no al presidente de turno, a quien respetamos y de quien igualmente reclamamos respeto.



Pero, por ejemplo, ¿cómo piensa convencer a las víctimas del conflicto para que crean en la eficacia de la Jurisdicción Especial de Paz?

​

La JEP ha recibido más de 310 informes de violaciones masivas y sistémicas a los derechos humanos, de los cuales el 50 por ciento corresponde a organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, lo cual revela que confían en esta Jurisdicción. Esa confianza se va a multiplicar muy pronto con nuestras primeras decisiones en los “macrocasos”. Todo eso está en proceso.



¿Cómo avanzan las declaraciones de terceros vinculados al conflicto?

​

Para el primer semestre de este año se habían sometido a la JEP más de 766 particulares, cuya presentación debe ser voluntaria, porque la Corte Constitucional así lo decidió. La JEP aceptará su sometimiento si están dispuestos a decir toda la verdad. La JEP ya asumió conocimiento y toma decisiones porque un mandatos es, precisamente, resolver el sometimiento de terceros que financiaron a actores armados y que pueden tener máxima responsabilidad en crímenes de guerra.



Si está confirmada esa financiación de la guerra, ¿por qué no se sabe quien lo hizo?



Debido al tamaño y a la fortaleza de sus influencias, varios terceros fueron, por mucho tiempo, invisibles para la justicia. Nuestro objetivo es descubrirlos, y estamos en esa tarea. Esa es una contribución muy importante de la JEP para acabar con la impunidad en este campo.



¿Es cierta la financiación a través de la creación del paramilitarismo?

​

En algunos casos se han detectado posibles terceros financiadores y fundadores de grupos paramilitares. La JEP avanza en el conocimiento de ese fenómeno. En una decisión reciente, el auto TP-SA 565 de 2020, se sostuvo que un tercero financiador y creador de un grupo paramilitar podría ser considerado máximo responsable de desatar un patrón de macrocriminalidad y caer bajo la competencia de la JEP.



¿Los llamados terceros son los ganaderos y hacendados afectados por la guerrilla?



Los terceros de los que se ocupa la JEP son todas aquellas personas que contribuyeron de diversas formas con los actores del conflicto, a través de su financiación, apoyo político y logístico, etc... Hablamos de personas de distinta clase y oficio unidas a un plan criminal que se concretó en la violación de derechos a gran escala, y cuyos actos pueden calificarse como crímenes internacionales.

En algunos casos se han detectado posibles terceros financiadores y fundadores de grupos paramilitares FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo dictará sentencias las JEP en graves temas?

​

Se han dictado mas de 33.000 providencias y dentro de ellas, múltiples fallos. Las primeras condenas en los casos más graves y representativos están por venir, luego de que en los próximos tres meses se presente la resolución de determinación de hechos y conductas en los dos macroprocesos más avanzados: ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y privaciones ilegítimas de la libertad por parte de las Farc. O sea, secuestros. A partir de allí seguirá un flujo constante de decisiones, se dictarán las resoluciones de conclusiones y se impondrán las sanciones pertinentes. En estos dos años se conocerán las decisiones en los casos más importantes y se abrirá la segunda gran ronda de macroprocesos.



Pero hay múltiples quejas por la demora de la JEP en fallar macrocasos… Piden, inclusive, reformar o acabar con la JEP…

​

La JEP es un tren de justicia que nadie puede parar. A quienes pretenden reformar la JEP para evitar la verdad y la justicia les recuerdo que sus intentos de reforma, además de ser reprochables y contrarían las obligaciones constitucionales e internacionales de Colombia, están llamados a fracasar.



¿Y sobre el referendo para derogar la JEP que propone el expresidente Uribe?

​

Viola la Constitución y el derecho a la paz. Las reformas a través de referendo tienen límites en la carta política. La JEP es una institución nueva, pero los principios que soportan su existencia vienen desde el pacto constitucional originario. Es una estratagema que descansa en un apetito desmedido de impunidad y miedo irrefrenable a la verdad.



(En contexto: ¿Qué posibilidades tiene el referendo para derogar la JEP?)



El presidente Duque lanza permanentes críticas a la JEP. Esta semana dijo que “la paz que se cimienta en la impunidad es sencillamente una ilusión que solamente les sirve a quienes pretenden burlarse de las instituciones”…

​

En mi criterio, esas palabras no se refieren a la JEP, pues esta es la institución por excelencia para la lucha contra la impunidad de los peores crímenes y los máximos criminales del conflicto, quienes, antes de este proceso de justicia transicional, no habían podido ser judicializados. En todo caso, comparto con él la preocupación por aquellos que se burlan de las instituciones, incluyendo a quienes quieren reformarlas sin razones legítimas y en favor de su interés estrictamente personal.



¿Por qué demora tanto la JEP en fallar?

​

Por su naturaleza, estas causas tienen unos ritmos naturales que demandan tiempo. Luego, con la práctica y la verdad que se obtenga, estos procedimientos serán más expeditos.



¿Los sucesivos ataques del Gobierno no desacreditan a la JEP?

​

Los ataques nos robustecen. Al final, contra la verdad y la justicia nadie puede.

Los ataques nos robustecen FACEBOOK

TWITTER

¿Asumir la presidencia de la JEP supone cambios en la política de la JEP?

​

Toda alternancia implica cambios, pero desde luego también continuidades. Entramos a una segunda fase, gracias al magnífico trabajo de quien me antecede en el cargo, en la que tomaremos las primeras decisiones de fondo. Esta nueva era, naturalmente, acarrea desafíos diferentes...



¿Cuáles serán las características de su gobierno en la JEP?



Unidad, acción y resultados.

YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO