Por recaptura de Santrich, dos exguerrilleros no asistirán a la JEP 

Como fue anunciado por la dirección del partido Farc, este fin de semana, tras la recaptura del exjefe guerrillero Jesús Santrich, los miembros de esa organización citados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no van a asistir a esta justicia esta semana pues sienten “absoluto temor y desconfianza”.



Eso lo oficializaron este martes, dos excomandantes guerrilleros, con una carta dirigida a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, que se ha ocupado del caso por secuestro por el que están citados los excombatientes.

En la carta Jesús Mario Rojas Arenas, conocido como Marcos Urbano, y Luis Óscar Úsuga Restrepo, conocido como Isaías Trujillo, antiguos miembros de la dirección de las Farc citados este lunes, dicen que colectivamente se tomó la decisión de no asistir a rendir versión voluntaria “en las fechas que se había establecido”.



“Esto, hasta que no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de las sala de la Jurisdicción Especial para la Paz pues es evidente que las decisiones de la JEP no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado”, señalan.



Añaden que esa decisión también la toman “frente a los graves acontecimientos en especial las objeciones a la ley estatutaria de la JEP por parte del Ejecutivo (…) y la recaptura, y posterior declaración de legalidad de la misma, de Jesús Santrich".



“Nos encontramos atendiendo la crisis e intento de desestabilización del acuerdo de paz ante el escenario de inseguridad jurídica para los comparecientes de Farc que se toma en evidente estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación”, se lee en la carta.



Para este viernes también está citado el exguerrillero José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza. La otra semana, el lunes, está citado Henry Castellanos, mejor conocido como ‘Romaña’.



“Asumimos la posición de no comparecer temporalmente en tanto se supera el estado de irregularidades que generan el clima de inseguridad jurídica”, apuntan Rojas y Úsuga, quienes pidieron aplazar la diligencia.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET