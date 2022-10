Sobre las 8:50 de la mañana de este jueves comenzó ante la JEP la diligencia para que Piedad Córdoba contara lo que sabe sobre el crimen del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1985.



Córdoba comenzó por aclarar que ella es una testigo de oídas pero que no participó ni hizo parte de las Farc o del hoy partido Comunes. Así mismo, indicó que ella solo pidió que se supiera la verdad pero no señaló a las Farc de este delito.



"Yo lo que dije era que quienes habían participado en el asesinato dijeran la verdad, nunca jamás los ataqué ni dije que eran ellos. Luego ellos sacaron un comunicado donde se abrogan el crimen, así como otros crímenes de los que no tengo ningún conocimiento", dijo.

Es de recordar que en 2020, antiguos comandantes de las Farc reconocieron su responsabilidad en seis asesinatos de líderes y políticos de Colombia, entre ellos el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.



La senadora respondió preguntas de la JEP. Foto: Captura de pantalla

Enfatizó en que no es de las Farc "ni jamás he sido, ni participé, ni fui cómplice. Simplemente creí que era mi obligación moral y ética y por eso creí que debía dar a conocer este testimonio para la búsqueda de la verdad".



Sobre cómo conoció a las entonces Farc, Córdoba refirió que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe ella fue designada por el gobierno para mediar en la liberación de 42 secuestrados y, en esa mediación, conoció a algunos de los jefes de las antiguas Farc como 'Jesús Santrich' e 'Iván Márquez'.



Sin embargo dijo que no tuvo ni tiene una relación de confianza con ellos, que después de la firma del acuerdo de paz no ha tenido actividades con exintegrantes de las Farc o disidentes de las Farc, incluso añadió que hoy en día no tiene una buena relación con ellos y que en particular con el congresista de Comunes Julián Gallo Cubides tiene una enemistad.

Un hombre le dijo que había participado en el crimen

Añadió que ella dijo que sabía quién había matado a Álvaro Gómez Hurtado porque una persona se acercó a ella cuando iba entrando a una reunión en la sede de la OEI en Bogotá y le confesó que él le había disparado al líder político.



"Fue una cosa muy fugaz, en ese momento yo le dije que fuera a las autoridades porque su testimonio podía ser muy importante. Después traté de contactarlo para tratar de convencerlo de que fuera a las autoridades pero no lo logré, él me dijo que se llamaba Lucho o Chucho", comentó.



El magistrado auxiliar Farid Benavides, quien preside la diligencia, le preguntó directamente si sabía, como lo dijo en una entrevista radial, quién era el autor de este delito y ella refirió la anécdota de cuando una persona se acercó a ella y le dijo que era el responsable de dispararle al líder político.



Pese a que el comienzo de la diligencia afirmó que después de la firma del acuerdo de paz no había tenido contacto con exguerrilleros de las Farc, más adelante reconoció que hace poco, el año pasado, 'Fabián Ramírez' y 'Sonia' se acercaron a ella para pedirle que les ayudara a conseguir abogados para que los representaran en la JEP, pues los habían dejado prácticamente solos, y que ella les dijo que fueran a la OEI que ellos podían ayudar con eso.



Según ella, fue después de eso que la contactó el hombre que afirmó haber disparado a Gómez Hurtado, por lo que ella cree que él es conocido de 'Sonia' y 'Fabián Ramírez' y que presumiblemente fueron ellos los que le habían dicho que ella les había ayudado al decirles que en la OEI podían conseguir abogados.

La reunión posterior en Medellín

Señaló que posteriormente en Medellín un exasesor suyo de nombre Héctor Moreno le pidió una reunión con unas personas, que ella pensó inicialmente que sería por un tema de derechos humanos y le dijo que sí.



No obstante, señaló que a su casa llegaron unas personas, que según ella son cercanas al Partido Conservador, y se reunió con ellos por entre 35 y 40 minutos y estas personas también le dijeron que las Farc habían cometido este crimen.



"Ellos me relatan muy detalladamente, uno de ellos me dice que era un infiltrado de las Fuerzas Militares y que en ese momento estaba en el campamento del 'Mono Jojoy', y que cuando salió esa noticia del asesinato de Álvaro Gómez el 'Mono Jojoy' felicita a Lozada y celebró el asesinato", refirió.



Córdoba añadió: "El relato que hacen los tipos en Medellín y el que hizo el otro hombre es prácticamente igual".

