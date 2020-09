Por qué que insisten en que general (r) Montoya salga de la JEP

Una carta fechada este 30 de septiembre y firmada por al menos 37 víctimas y 43 coadyuvantes, entre ellos varios abogados representantes de víctimas, fue enviada este miércoles a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una solicitud respecto al general retirado Mario Montoya Uribe, quien comparece en esa justicia en el macro caso por ejecuciones extrajudiciales.

Aseguran que “las manifestaciones hechas durante la versión voluntaria por el compareciente MG (r) Mario Montoya Uribe, se erigen como una burla a las víctimas y un fraude a la verdad, lo que constituye una violación al régimen de condicionalidad, lo procedente es la apertura del incidente de incumplimiento del Régimen de Condicionalidad y su exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la consecuente pérdida de todos los beneficios”.



Montoya Uribe compareció ante la JEP el 12 y 13 de febrero por el caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’. La carta recoge algunos apartes de lo que Montoya dijo en esa versión. Allí, defendió sus actuaciones y no reconoció ninguno de los hechos de los que se le señalan.



“Tengo la planea certeza que, en mi calidad de comandante del Ejército a nivel operacional, se escribieron las directivas, resoluciones claras, ajustadas al respeto del DIH y los DDHH. Que permitieron la transparencia y limpieza de las operaciones militares, para contrarrestar las condiciones de inseguridad de todos los colombianos”, dijo el militar retirado ante la JEP.



Montoya defendió que se tuvo conocimiento de las “irregularidades alrededor de las operaciones militares” fue posterior, que se dio “mucho tiempo después de ocurridos los hechos, momento en el cual se tomaron las medidas necesarias para que no se repitieran”. Sin embargo, las víctimas y organizaciones de derechos humanos señalan que no fue en 2008, como dice Montoya, cuando se empezó a conocer de los ‘falsos positivos’, sino mucho antes.



“Todas mis órdenes fueron sujetas a la constitución, al derecho operacional, al DIH y a los DDHH”, dijo Montoya, según la carta que enviaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, encargada de la investigación del macro caso.

Montoya ejerció su derecho a guardar silencio sobre las versiones voluntarias en las que otros comparecientes han sido interrogados por la presunta responsabilidad del excomandante. Sin embargo, sí dijo que no hubo instrucciones sobre la realización de ejecuciones extrajudiciales bajo su mando.



“Exigir resultados operaciones no es ilegal, bajas en combate significaría muertes si se toma el término peyorativo. Pero nosotros hablamos de resultados operaciones constantemente. Para nosotros la baja no es un término maquiavélico, está en nuestros manuales”, señaló Montoya, frente a las acusaciones de que él pedía “litros de sangre”, que han hecho otros militares.



Montoya defendió que hay diferencia entre subordinado y subalterno y que su cadena de mando se restringía a los comandantes de división y el mando de los batallones y brigadas. “Todos los demás efectivos tenían la condición de subalternos, con los que yo no tenía comunicación directa, ya que ellos recibían órdenes de sus comandantes directos”, argumentó el general acusado, para referirse a que los comportamientos de los niveles más bajos de la jerarquía no eran de su responsabilidad.



En la carta, los solicitantes citan que Montoya conoció desde mucho antes de 2008 las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, por lo menos desde 2005. Se señala también que en 2005 hubo una reunión con el entonces vicepresidente Francisco Santos, el asesor de gobierno José Obdulio Gaviria, y varios altos mandos del Ejército, así como funcionarios del Ministerio de Defensa y la Justicia Penal Militar. Allí, Santos dijo que “iba a tomar medidas sobre el asunto porque le parecía algo muy delicado”, según una testigo a la que referencian.



La directora de Derechos Humanos de la Procuraduría, regional Antioquia, señaló que se enteró de que “el número de quejas no era para nada insignificante” y solicitó al entonces general de la Cuarta Brigada, general Mario Montoya, que “se relacionaran los casos en que se hubiera dado bajas en combate determinando además las órdenes de operaciones”. Señala que esto causó enojo del general, y que este nunca lo respondió.



“Desde dicha oportunidad (2005-2006) se destacó que la sistematicidad de la práctica estaba asociada a los incentivos dados al personal del Ejército Nacional para reportar un mayor número de bajas en combate”, resaltan los firmantes de la carta en su solicitud.



Respecto a la cadena de mando, señalan que los subalternos de Montoya, es decir comandantes, conocían de las denuncias y las ponían en conocimiento de su superior. Para entonces (2006), Montoya hablaba de que había una “guerra política y jurídica que está efectuando el enemigo”.



Por todo esto, “la respuesta dada por Montoya es manifiestamente contraria a la verdad”, dicen los firmantes que le piden a la JEP que lo excluya. Incluso, citan alertas de las oficinas de Naciones Unidas que manifestaban, entre 2006 y 2008, su preocupación por las denuncias crecientes sobre ‘falsos positivos’.



La carta referencia cifras de la Fiscalía sobre los años en los que Montoya comandó el Ejército, y según las cuales el 34,5 por ciento de bajas en combate ocurridas en 2006 son investigadas, lo mismo que el 39,4 por ciento de las de 2007 y el 32,5 por ciento de las ocurridas en 2008.



Sobre la discusión por el concepto de “bajas”, defienden los firmantes que este ya está probado y acreditado jurisprudencialmente, para controvertir la interpretación que Montoya quiso dar en su versión. Citando a la Corte Suprema de Justicia, dicen que es claro que el significado de bajas o resultados operaciones que se exigían “no era distinto al de suprimir la vida de quienes fueran retenidos. La orden era terminante, perentoria e inequívoca”.



También referencian políticas difundidas por la comandancia del Ejército, en particular de la Séptima División, el general Óscar González Peña: “las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército” y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, señalaban esos documentos.



Incluso, recoge apartes de órdenes en las que se dice que se tienen que “incinerar” las directivas del Ejército, emitidas por el comandante Montoya en 2008, sobre las condecoraciones a las unidades que presentaran más bajas en combate. Esta orden se habría dado en varias divisiones del Ejército: “toca desmontar la política de permisos por muertes en combate e incinerar las actas y directivas, cuidado con los celulares, nos están escuchando”, es otro aparte referido.



La carta también fundamenta por qué, jurídicamente, creen que Montoya debe salir de la JEP, al referir que los comparecientes están obligados a “aportar verdad plena” ante la justicia transicional. Defienden que la intención de abrir un incidente de incumplimiento es llevar al proceso a la justicia ordinaria.



“Es necesario que el compareciente aporte la totalidad de los hechos que conoce y no se ampare en el derecho a guardar silencio, pues este es un derecho que si bien está amparado constitucionalmente, en el marco de la justicia transicional se interpreta de manera diferente”, le dicen a los magistrados de la Sala de Reconocimiento.



Sin embargo, esta solicitud vuelve a abrir un debate sobre cuándo los comparecientes de la JEP deben ser excluidos, dado que al interior de esa justicia hay una ruta para aquellas personas que no reconozcan los hechos de los que son acusados, y es que pueden enfrentarse a condenas de hasta 20 años de prisión si son vencidos en juicio en el Tribunal para la Paz.

