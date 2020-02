Piden a la JEP investigar atentado a club El Nogal, en aniversario 17

Después de 17 años del atentado que ha sido calificado como el más grave de las Farc en una zona urbana del país, el carro bomba contra el club El Nogal, en el norte de Bogotá, el cual dejó 38 personas muertas y decenas más heridas, este viernes las víctimas presentaron su segundo informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Ante esa jurisdicción han pedido de manera reiterada que abra un caso para investigar lo sucedido aquella noche del 7 de febrero del 2003, en un hecho planeado y ejecutado por la Columna Móvil Teófilo Forero.

En el acto de entrega del informe estuvieron dos exjefes de las Farc, hoy líderes políticos del partido de las mismas siglas: Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Julián Gallo Cubillos, conocido como Rodrigo Losada. Ambos estuvieron sentados en la misma mesa que Bertha Lucía Fríes, representante de las víctimas que hizo la entrega del documento a la JEP.



Pero no fueron solo ellos. También asistieron Fredy Herrera y Rodrigo Pérez Alzate, exjefes paramilitares que fueron conocidos en la guerra como 'El Alemán' y 'Julián Bolívar', respectivamente. Estuvieron sentados en la misma mesa que los exjefes guerrilleros y que Fríes.



Su presencia allí tuvo que ver con que en el pasado las Farc han explicado que la razón por la que atentaron contra El Nogal es que allí se reunían jefes paramilitares como Salvatore Mancuso con miembros de las Fuerzas Armadas. De hecho, durante el acto en la JEP, se leyó una carta enviada por el mismo Mancuso en la que, además de pedir perdón por sus acciones, dice que nunca llevó a cabo ninguna reunión allí.



A la entrega del informe asistieron todas las cabezas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP; el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Las tres entidades recibieron el informe.(Le puede interesar: Claves de la 'declaración de guerra' de Márquez, el Paisa y Santrich)

En medio del evento, la Procuraduría, en voz del viceprocurador Juan Carlos Cortés, pidió a la JEP abrir un macrocaso que investigue los casos de terrorismo y la utilización de métodos y medios ilícitos de guerra en el conflicto armado.



La Procuraduría dijo a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que es la encargada de abrir los macro casos -van siete hasta ahora- que la selección y priorización de estos hechos debe estar dirigida a "la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad".



Como la dinámica de los macro casos de la JEP no se limita a casos particulares, sino a dinámicas de criminalidad, la Procuraduría le pide contemplar acciones como el uso de minas antipersonal, artefactos explosivos artesanales, explosivos camuflados en carros bomba y hasta en canecas y animales, así como los ataques indiscriminados contra poblaciones "violando los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad".



(Lea también: Lo que Salvatore Mancuso va a contar si EE. UU. lo devuelve a Colombia)



Para la Procuraduría, además de incluir el caso de El Nogal, un macro caso así podría investigar también carros bombas que atacaron la sede del Gaula en Medellín (1999), el centro comercial El Cid, en esa ciudad (2003), el del barrio Marroquín, en Cali (2004), el atentado contra Caracol Radio (2010), entre otros.



Además, allí podrían investigarse 309 tomas y ataques guerrilleros perpetrados por las Farc que han sido documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, como las de Las Delicias, Patascoy, Caloto, El Billar, Miraflores, entre otras.

Bertha Lucía Fríes se sumó a esta petición. Aseguró que hasta ahora la justicia ordinaria "ha echado para atrás todas las pruebas que nosotros hemos entregado por una ilógica administrativa judicial", y pidió a la JEP tenerlas en cuenta.



También le pidió a los magistrados investigar no solo el hecho, sino las persecuciones que han sufrido algunas de las personas que intentaron investigar el atentado, así como tener en cuenta lo que dijo Mancuso, quien llega al país en 50 días "y anunció que se iba a presentar". Además, mencionó que hay terceros que no están sometidos a la JEP que deben tener información sobre el atentado.



En rueda de prensa, Rodrigo Pérez Alzate insistió en que no tienen conocimiento de reuniones entre paramilitares y militares en El Nogal, y por su parte, Losada aseguró que no quería entrar en polémicas sobre quién tiene la razón, porque "no va a haber una sola versión para complacer a uno de los lados". "Vivimos los hechos desde perspectivas diferentes", aseguró.

Abrazo de reconciliación

Bertha Lucía Fríes se abrazó con dos exjefes de Farc y dos exjefes de las AUC. Foto: JEP.

Al terminar el acto de entrega del informe, Fríes, los dos ex jefes paramilitares y los dos ex jefes guerrilleros se dieron un abrazo.



Bertha Lucía Fríes aseguró que le "salió del corazón" porque en la actualidad, a diferencia del pasado, están "en el mismo lado", que es el de la defensa del Acuerdo de Paz y de la búsqueda de la verdad.



"Fue un abrazo sentido. Yo creo que además lo más importante acá es darle un ejemplo al país, diciéndole 'sí podemos trabajar juntos'. Ese es el sentido básico de ese abrazo sentido. Hablo por mí. Si alguna víctima allá afuera dice no estoy de acuerdo, tiene toda la razón", reflexionó Fríes.



JUSTICIA

