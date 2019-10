Piden a JEP quitar beneficio a militar condenado en masacre de Jamundí

Ante la gravedad de los hechos que motivaron su condena por la ‘masacre de Jamundí’, y al no considerar este caso como competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Procuraduría le pidió a la Sección de Apelaciones de la JEP revocar la libertad transitoria, condicionada y anticipada alexoficial del Ejército Bayron Carvajal Osorio.



El Ministerio Público señaló que los sucesos ocurridos el 22 de mayo de 2006, en la zona semiurbana de Jamundí (Valle del Cauca), bajo la orden y mando del entonces coronel Carvajal Osorio, deben ser considerados como actos ajenos a la actividad militar o a las acciones propias del conflicto armado. En esa operación fueron asesinados 10 policías de la Dijín y un civil.

Hace unos días la JEP aceptó el sometimiento del coronel Carvajal y le concedió la libertad por casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales que tienen que ver con el conflicto armado, sin embargo, la libertad de Carvajal no se hizo efectiva porque el uniformado también ha sido procesado por hechos que tienen que ver con el narcotráfico, delitos están por fuera de la jurisdicción especial de paz.



La Procuraduría recordó que esa operación militar fue altamente cuestionada, puesto que a pesar de que se solicitó por parte de un superior la suspensión del ataque, esa orden no fue atendida; además se comprobó que la orden de operaciones fue presentada con información falsa.



Así mismo, la escena del crimen fue alterada y miembros del Ejército impidieron el ingreso de las autoridades correspondientes para que adelantaran las acciones de reconocimiento y evaluación de los hechos.



Así, para el ente de control, los hechos liderados por el exoficial fueron actividades irregulares, contrarias al ejercicio de sus funciones, "y dan respuesta a acciones ilegales cometidas al servicio de una red delincuencial organizada con ánimo de lucro, y no pueden ser catalogados actividades dentro del marco de una operación de guerra contra otro grupo armado".



Para la Procuraduría, los argumentos expuestos por la JEP para haberle concedido el beneficio de libertad transitoria no fueron claros "ya que justifican las acciones del teniente coronel como consecuencia de su rol, formación militar y del conflicto armado, pero la información sobre la presencia de las Farc en la zona, era falsa, entonces las acciones de matar, usar armas, disparar y coordinar una operación militar no estaban justificadas", dijo la Procuraduría.



El órgano de control recordó que no todos los delitos que se cometieron simulando un combate o una operación militar tienen necesariamente una relación con el conflicto armado, por lo que deben ser analizados y tratados en procura de la garantía de los derechos de las víctimas y la prevalencia del orden jurídico.



Así mismo reiteró que la conducta del exoficial del Ejército Nacional corresponde a una acción ilegal cometida al servicio de intereses del narcotráfico, y no puede ser confundida con actos cometidos ocasión del conflicto armado.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET