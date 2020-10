Hijo de Jesús A. Bejarano pide a Farc verdad con pruebas

El excomandante de las Farc y actual senador Carlos Antonio Lozada reconoció ante la Comisión de la Verdad la responsabilidad de la guerrilla en el homicidio del profesor universitario Jesús Antonio Bejarano.

El 3 de octubre, los excombatientes de las Farc anunciaron que reconocerían responsabilidad y contarían la verdad para esclarecer seis homicidios, entre ellos el del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, y del profesor universitario y activista por la paz Jesús Antonio Bejarano, perpetrado en Bogotá el 24 de septiembre de 1999.

Como parte de ese compromiso se realizó hoy un acto a instancias de la Comisión de la Verdad. Asistió por el partido Farc Carlos Antonio Lozada y Mauricio Jaramillo.

"Aquí, mirándolos de frente venimos a reconocer el asesinato del profesor Jesús Antonio Bejarano. a hacernos responsables del dolor y daño causado. No tenemos justificación alguna ni explicación convincente para este hecho violatorio del Derecho Internacional Humanitario", dijo Lozada.



Añadió que un comando de la guerrilla perpetró el crimen "que nunca debió suceder, por eso hoy pedimos perdón" y que con Bejarano, que hizo parte de negociaciones para una salida política al conflicto, se habría podido construir un mejor acuerdo de paz.



"Nos duele profundamente lo ocurrido", dijo Lozada tras señalar que como organización tomaron ese tipo de decisones "en medio de la vorágine de la guerra, decisiones que solo pueden ser producto de la niebla de la guerra que ciega el entendimiento y la comprensión de la realidad".



"No podemos devolver el tiempo y evitar esta tragedia, pero si asegurar nuestro compromiso y voluntad con el sistema de verdad de justicia y reparación. Comprometernos con ustedes y la sociedad colombiana a emplearnos a fondo en la construcción de la paz y que ahí este vivo el recuerdo, la inteligencia y el amor de todos por Jesús Antonio Bejarano", indicó Lozada.



Indicó que la prolongación de la guerra fue llenando de odio y de venganza a las partes "y los revolucionarios fuimos perdiendo la objetividad, la capacidad de reconocer con realismo lo ético y lo justo". Añadió "que no se trata de un intento de justificar o minimizar responsabilidades".



Eduardo Bejarano, hijo de la víctima habló en el acto luego de escuchar a Lozada.



Dijo que reconocía y valoraba la presencia de los excomandantes admitiendo que se equivocaron y que esperan que esas declaraciones “sean validadas con pruebas ante la JEP”. Añadió que han sido 21 años de impunidad y lo que esperan es toda la verdad de lo sucedido.



“Claramente esta verdad no puede ser una verdad a medias, esta verdad no puede ser incompleta. Esta verdad debe satisfacer especialmente a las víctimas”, sostuvo Bejarano.



Y le dijo a Lozada que en su petición de perdón no dio detalles de lo sucedido.



“Me llama la atención lo que dijo de que no tienen explicación convincente para lo que pasó con Jesús Antonio Bejarano. Pues les va tocar encontrarla, la verdad tiene que ser convincente, tiene que ser definitiva, la verdad en el caso de mi papá no puede quedar a medias”, sostuvo Bejarano.



Igualmente afirmó que esperan que en la JEP “digan ¿quién ordenó el homicidio?, ¿cómo se financió?, ¿cómo se adelantó el operativo?. Y más allá de eso queremos entender que razones tuvieron para haber ordenado este asesinato, porque claramente no pudo haber sido fruto de una rabieta o de algo emocional o emotivo de algún miembro de las Farc. Algunas razones de peso deben estar detrás de eso”.



Y finalizó que el único homenaje que esperan a la memoria de su padre es el de la verdad y la justicia en el caso.

Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional dijo que la violencia que ha vivido el país también llegó a la universidad y los ha afectado con la muerte de docentes y estudiantes "fruto de las acciones violentas en nuestro campus. A nuestra alma máter se han trasladado las acciones de la guerra, en ocasiones en forma de asesinatos,amenazas, señalamientos".



Igualmente lamentó lamentó la estigmatización que se hace frente a los centros educativos "y que trata de invisibilizar el verdadero papel de la universidad y sus aportes a la sociedad y el país".

Añadió que el crimen de Bejerano, cometido dentro del centro educativo, generó un gran dolor en la comunidad universitaria y que ahora hay la oportunidad para que los responsables reconozcan el hecho y el daño que ocasionaron.

