Habrá encuentro entre Mancuso, 'Timochenko' y Comisión de la Verdad

En los últimos días, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el excomandante máximo de las Farc Rodrigo Londoño ('Timochenko') le plantearon un encuentro al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.



(En contexto: Timochenko y Mancuso se unen para pedir verdad del conflicto)

En sus comunicaciones, los antiguos combatientes señalaban la necesidad de un evento público, con presencia de las víctimas, de testigos y de comunidad internacional, y acompañado por los medios de comunicación, en el que se hicieran reconocimientos y contribuciones a la verdad del conflicto armado.



A través de una carta, este martes se conoció la respuesta del sacerdote a esa petición. De Roux asegura en el documento, revisado y aprobado por el pleno de comisionados, que acoge la propuesta y ya están en marcha los preparativos para su realización.



(Lea también: Hasta Mancuso criticó que la justicia haya sido lenta para imputarlo)



"Tengo confianza en que la determinación de llegar a la No Repetición a través de la verdad nos ayudará a todos a superar el miedo natural ante riesgos sobre nuestras vidas y el miedo que nos sumerge en el silencio y el negacionismo. Más aún, espero que el testimonio de ustedes sea ante todo dignificación de las víctimas e incentive a otros responsables a ser parte de este acontecimiento de la verdad, la reparación y la reconciliación", escribió el presidente de la Comisión de la Verdad en la misiva.



(Lea además: Con exhumaciones, JEP sigue tras el rastro de desaparecidos en Dabeiba)

El sacerdote jesuita Francisco de Roux encabeza la Comisión de la Verdad, que comenzó a funcionar a finales de noviembre del 2018. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO.

A continuación puede leer el documento completo:

Reciban un saludo de esperanza en la paz basada en la verdad.Agradezco las cartas que me han dirigido pidiendo que hagamos un evento público, en un escenario de la Comisión de la Verdad frente a medios de comunicación en el que, en presencia de las víctimas, de testigos y de comunidad internacional, ustedes hagan contribución a la verdad que conocen del conflicto armado interno y reconozcan responsabilidad.La Comisión de la Verdad toma esta propuesta dentro de un proceso que pone en primer lugar la satisfacción de los derechos de las víctimas de todos los lados que sobreviven en Colombia y en el exilio, y donde la verdad está por encima de cualquier otro interés por legítimo que sea; siempre en una perspectiva de convivencia, reconciliación y no repetición y en articulación con las entidades del Sistema, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; manteniendo el carácter extrajudicial de la Comisión.En este proceso la Comisión se ha reunido durante su mandato con responsables excombatientes de las Auc, de las Farc y de las distintas guerrillas; ha tomado testimonios de miembros del partido Comunes que hicieron dejación de las armas, ha escuchado en las distintas regiones y también en las cárceles a exparamilitares y civiles llamados terceros, y ha realizado como Comisión eventos étnicos en iniciativas de comunidades indígenas y afros acompañadas por los comisionados Patricia Tobón Yagarí y Leyner Palacio.Ustedes, por su parte, han hecho actos de reconocimiento como los del partido Comunes en varios territorios; y los de Salvatore Mancuso ante las Comisiones de Paz del Congreso de la República; en varias de estas iniciativas de ustedes, como lo hacen constar, han tenido el apoyo del Dr. Álvaro Leyva.Al acoger la propuesta hemos puesto en marcha los preparativos para su realización. En carta privada les estoy enviando una ruta para la planeación del evento que incluye reuniones privadas y públicas.

(Siga leyendo: JEP reitera a Marta Lucía Ramírez que sí son 6.402 'falsos positivos')Tengo confianza en que la determinación de llegar a la No Repetición a través de la verdad nos ayudará a todos a superar el miedo natural ante riesgos sobre nuestras vidas y el miedo que nos sumerge en el silencio y el negacionismo. Más aún, espero que el testimonio de ustedes sea ante todo dignificación de las víctimas e incentive a otros responsables a ser parte.

JUSTICIA