El pacto de Claudia López y UBPD para encontrar desparecidos de Bogotá

Apesar de ser la capital del país y estar ubicada lejos de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno, Bogotá no ha sido ajena al drama de la guerra.



Según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el periodo de 1958 a 2016 se registraron 1.133 víctimas de desaparición forzada; 130 víctimas de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad; y 449 víctimas de secuestro.

El fenómeno de la desaparición, que se incrementó en Bogotá entre los años 2000 y 2004, ha estado presente a lo largo de la historia del país, y ha dejado más de 120.000 víctimas en todo el territorio nacional.



Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que tiene como misión encontrar a estas víctimas.



Para acelerar las labores, este 7 de abril se suscribió el pacto por la búsqueda de las personas desaparecidas en Bogotá.



El documeto fue firmado por la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



A esta alianza se sumaron organizaciones de la sociedad civil y las familias que han realizado labores de búsqueda; así como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Alto Consejero para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Vladimir Rodríguez; representantes del cuerpo diplomático, la comunidad internacional y representantes de entidades del Estado nacionales y locales.



Monzón dijo que la Unidad de Búsqueda realiza los mejores esfuerzos para avanzar y fortalecer en la búsqueda de las personas desaparecidas producto del conflicto armado en Colombia, con el objetivo común de dar respuesta a las familias que esperan del Estado acciones conjuntas y resultados, aún en medio de las dificultades que implica la pandemia.



“Fortalecemos el estado social de derecho, por medio de la legitimidad de las instituciones dentro y fuera del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La búsqueda no es fácil, pero estamos avanzando en acciones humanitarias que permitan dar un alivio a las víctimas”, afirmó Monzón Cifuentes.



La UBPD ha desplegado 16 planes regionales de búsqueda en todo el país, y en especial, en nueve departamentos de Colombia donde se concentra el 60% de las desapariciones registradas en Colombia: Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Cesar, Santander, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Magdalena. No obstante, Bogotá no fue ajena a esta huella violenta de la desaparición.



“Esta dimensión de la desaparición producto del conflicto armado en Bogotá, requiere un esfuerzo mayor de la sociedad. Acá en la Capital de la República llegaban las noticias de desaparición en los territorios y en un acto de solidaridad, responsabilidad y humanidad, nos conmovíamos frente a la situación, pero ahora, con estas potencialidades y oportunidades que hoy nos ofrece el Acuerdo de Paz, queremos pedirles a los bogotanos y bogotanas que se sumen a todos estos esfuerzos para encontrar a los cerca de 120 mil desaparecidos que nos deja el conflicto armado”, dijo Monzón Cifuentes.