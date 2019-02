Catatumbo, el segundo exjefe de las Farc que responde por secuestros

La otrora guerrilla de las Farc, responsable de cientos de secuestros en el país, continúa este lunes, desde las 8 de la mañana, respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por estas retenciones ilegales.



El turno es para el exmiembro del secretariado de esta guerrilla y hoy senador del partido Farc Pablo Catatumbo, quien será el segundo exjefe de la guerrilla, después de Timochenko, en acudir a esa justicia a responder a las preguntas de los magistrados.

Las versiones que comenzó a entregar la exguerrilla en la JEP irán hasta 27 de mayo. Estas audiencias son reservadas, y posteriormente serán entregadas a las víctimas para que presenten sus observaciones.



En total, son 31 los exjefes guerrilleros citados a entregar sus versiones personalmente; los siguientes exguerrilleros en la lista son Pastor Alape, Fabián Ramírez, Pacho Chino, Carlos Antonio Lozada y Jesús Santrich –a quien le acaban de negar, por quinta vez, un habeas corpus con el que buscaba quedar libre–.



Sin embargo, la mayor expectativa está sobre los exjefes guerrilleros Iván Márquez y el ‘Paisa’, quienes están citados para el 14 y el 18 de marzo, respectivamente. De ninguno de los dos se conoce hoy el paradero.



Además de los 31 exmiembros de la cúpula de las Farc, al menos 4.100 excombatientes estarían involucrados en los casos de secuestro.



Según la información recibida por la JEP, en la justicia ordinaria hay 68 sentencias contra el antiguo estado mayor de las Farc por plagios que dejaron 8.163 víctimas entre 1993 y el 2012

Defensa de la JEP

Diferentes personalidades y políticos han manifestado en redes sociales su apoyo a la JEP, esto ante los ataques que ha sufrido esa instancia de algunos partidos políticos como el Centro Democrático y sectores afines al uribismo, que no han ocultado sus reparos a la justicia transicional e, incluso, han alineado su discurso al punto de lograr posicionar la tendencia #JepEs-Impunidad en redes sociales.



Los sectores que defienden el proceso de paz y la JEP también se han unido al rededor de la polémica que ha surgido por la ley estatutaria de la JEP, que aún no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.



El plazo para sancionar la ley, una norma orgánica que les da fundamento legal a las actuaciones de la JEP, se vence el 11 de marzo, y la polémica estuvo, primero, en el viacrucis que tuvo en su paso por el Capitolio para llegar a la Presidencia; y, segundo, en que quien la tenga que sancionar sea un presidente uribista, sector crítico del proceso de paz.



El Presidente también podría decidir objetar esta ley y no firmarla, aunque ya pasó por el control de la Corte Constitucional.



Si llega el 11 de marzo y Duque no ha sancionado ni objetado esta norma, le correspondería firmarla al presidente del Congreso, Ernesto Macías, también uribista.



JUSTICIA

En Twiiter: @PazyJusticiaET