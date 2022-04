Días después de que la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición por cargos de narcotráfico de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, a Estados Unidos, y de que el presidente Iván Duque firmó su aval, el máximo jefe del ‘clan del Golfo’ fue citado por la JEP para declarar sobre 'falsos positivos' en el departamento de Meta.



Fuentes cercanas al caso confirmaron a este diario que el capo dará su versión entre el 19 y el 20 de abril.

Hay que recordar que tras su captura, en octubre del año pasado, el poderoso jefe del ‘clan del Golfo' podría estar respondiendo en las próximas semanas ante una de las dos cortes en Estados Unidos que tienen en su contra procesos por narcotráfico.



‘Otoniel’, por el que las autoridades de Colombia llegaron a ofrecer 3.000 millones de pesos y las de Estados Unidos cinco millones de dólares, cayó luego de más de una década de persecución de la operación 'Agamenón' el 23 de octubre del 2021 y, según las cuentas del Gobierno, sería entregado a la DEA la última semana de este mes, cuando termina el plazo de 10 días hábiles que tiene su defensa para apelar la resolución que autoriza su extradición.



Ahora bien, antes de su extradición a los Estados Unidos, Úsuga David fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz para que la próxima semana dé su versión sobre muertes ilegalmente presentadas por la Fuerza Pública como bajas en combate en Meta.

Los intentos de ‘Otoniel’ para someterse a la JEP

El capturado exjefe del 'clan del Golfo', declaró en una audiencia que duró cinco horas ante la JEP, en marzo. Captura de pantalla Foto: Captura de pantallla

Aunque desde hace unos meses Úsuga ha venido dando declaraciones como testigo en el caso 04 de la JEP, que investiga la situación territorial del Urabá, y el caso 03, conocido como el de 'falsos positivos', había dudas sobre si lo seguiría haciendo, no solo por la aprobación de su extradición sino porque la JEP también le cerró la puerta como compareciente.



Aunque él había pedido a la JEP concederle la 'garantía de no extradición', el tribunal se la negó y además también rechazó su solicitud de sometimiento como tercero civil.



Así, el 25 de marzo pasado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó su solicitud de sometimiento, al determinar que el narcotraficante no logró aportar pruebas suficientes que lo acrediten como un tercero colaborador civil.



Además de rechazar el sometimiento, la Sala de Definición informó de esa decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Sección de Revisión, a la Sección de Ausencia de Reconocimiento y a la Sala de Reconocimiento de la JEP.



Así las cosas, la extradición de 'Otoniel' a Estados Unidos sigue en firme y se cumpliría en los próximos días, la cual no se afecta por la citación para dar su testimonio sobre 'falsos positivos' en Meta.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

