General Naranjo reconoce que estigmatizó a las universidades y pide perdón

“Tengo que reconocer hoy que en muchos casos nos equivocamos y esas equivocaciones me llevan a pedir perdón. La universidad no estuvo exenta y fue estigmatizada. Cuando fui director de inteligencia contribuí a estigmatizarla por considerarla afín a grupos armados. Qué error tan grande”.



Esta fue parte de la reflexión que el exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo, entregó este jueves ante la Comisión de la Verdad, en el marco del encuentro ‘El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden’.

“Hoy pido perdón genuinamente por haber contribuido a estigmatizar a la universidad. Fue un error no habernos acercado para superar las desconfianzas”, agregó Naranjo en su intervención.



El general en retiro señaló que durante su paso por inteligencia (a finales de la década de 1990) tenía el prejuicio de que la universidad "era una especia de caldera estructuralmente vinculada a grupos armados" y que allí "se producía la vinculación de combatientes a la guerrilla".



"Qué error tan grande. Cuando pusimos fin al conflicto con las Farc con el acuerdo, la demostración fue evidente: la universidad no era ese tipo de caldera", dijo el reconocido alto oficial.



Durante el evento se indagó en las violencias contra estudiantes, profesores y trabajadores que provinieron de diferentes grupos legales e ilegales de la fuerza pública, paramilitares y guerrillas.



“La Comisión está abierta a todo y escuchará a todos, aunque nos critican por eso no nos dejaremos afectar. No somos enemigos de nadie y no pertenecemos a ningún partido (...) Acá se trata de escuchar la verdad de todos los colombianos en honor a las víctimas”, dijo durante el evento el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.





Además de contar con la participación de víctimas de todo el país, el acto tuvo las voces de responsables, que explicaron lo ocurrido en las universidades y reconocieron públicamente por qué los centros de estudio estuvieron en su campo de acción y estrategia de guerra.



