Ordenan arresto al director de la Uspec por fallas en la alimentación en La Picota

El Tribunal de Bogotá ordenó tres días de arresto para el director encargado de la Uspec, Ludwing Joel Valero, por el desacato de una tutela relacionada a la falta de garantías en la alimentación de los internos de la cárcel La Picota de Bogotá.



Uno de los accionantes, Orlando Arciniegas, manifestó que esta tutela había sido fallada en febrero, “desgraciadamente transcurrió todo el año y la tutela no se cumplió”, llevando a ordenar el arresto de Valero el pasado 18 de diciembre.



De acuerdo a algunos internos, hoy en día la alimentación en La Picota “es

de pésima calidad, pues no se atiende a ninguno de los criterios indicados con anterioridad, se desconocen para su preparación y distribución todo tipo de medidas sanitarias, y es que basta con realizar una visita al rancho de la estructura número uno del penal”.



El arresto por tres días también incluye al representante legal de la Unión Temporal Alimentar Sueños, Carlos Alberto Barrios, quien durante el trámite ante el Tribunal manifestó que se le ha dado cumplimiento a las observaciones hechas a los alimentos que hacen para la población carcelaria.



Ludwing Joel Valero Sáenz, director general de la Uspec. Foto: Uspec

Sin embargo, la ponencia de la magistrada Isabel Álvarez dice que este hombre “sólo realiza afirmaciones carentes de sustento probatorio, pues asegura que a través de sus funcionarios ha dado cumplimiento integral al contrato de suministro de alimentación suscrito con la Uspec”, pese a que no la aportó al despacho.



Mientras que del director Valero resaltó el Tribunal que con sus argumentos “se limita a indicar que solicita informe a la interventoría del contrato, sin demostrar acciones positivas en pro de mejorar las condiciones de la prestación del servicio de alimentación de los reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, exteriorizando con ello una intención de desatender la orden contenida en el fallo de tutela, desconociendo además su posición de garante respecto de los servicios esenciales de las personas privadas de la libertad”.



Para Arciniegas, vocero de los internos, el nuevo contrato de alimentación en La Picota empezó el 6 de diciembre, y hasta el momento no se ha ingresado lo necesario para la ejecución.

Sede de la Uspec, en Bogotá. Foto: Google Maps

Por ultimo, le hizo un llamado a los órganos de control, en especial a la Procuraduría, para que actúe frente a las irregularidades que han denunciado en los últimos meses con la alimentación, problemática que en los últimos días se ha extendido hasta otras cárceles como la de Cómbita.



Redacción Justicia:

