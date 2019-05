ONU destacó compromiso del Gobierno con implementación de acuerdos

El Jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró este martes que “Naciones Unidas celebra, realmente, el compromiso del presidente Iván Duque con la implementación de los acuerdos” de paz con las Farc.

Lo hizo tras una reunión que sostuvo con el jefe de Estado en la Casa de Nariño, en la que revisaron todos los avances del proceso.



Ruiz Massieu reiteró que las revisiones por parte de este organismo multilateral van a continuar de manera constante, en la medida en que “el compromiso, tanto del Presidente como de Naciones Unidas, será para seguir acompañando y lograr que los acuerdos de paz lleguen a buen puerto”.



También dijo que analizaron las medidas que ha tomado el Gobierno para la protección de los excombatientes y el fortalecimiento de la protección para líderes sociales y destacó las acciones emprendidas para proteger a los excombatientes y a los líderes sociales



Ruiz Massieu confirmó que la ONU continuará con el proceso de verificación de la implementación.



Por su parte, Duque destacó el respaldo a la implementación del Acuerdo y reiteró el compromiso de su Gobierno de construir una “paz con legalidad”.



“Nosotros queremos construir una paz con legalidad en Colombia, una paz con genuina verdad, con genuina justicia, con genuina reparación y con genuina no repetición. Y eso es lo que yo celebro hoy, doctor Carlos (Ruiz Massieu), su acompañamiento, el espaldarazo que usted nos da al trabajo que estamos desarrollando, y ese es nuestro objetivo: que Colombia tenga esa paz con legalidad”, destacó el mandatario.



“Podemos ver, con mucha claridad, que desde agosto del año pasado, a hoy, en nuestro Gobierno pasamos de dos proyectos productivos colectivos a 23. Hace tan solo diez meses, cuando estaba empezando nuestro Gobierno, teníamos apenas dos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); hoy hemos cumplido con esos 16 PDET, que hacen parte de la hoja de ruta de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, resaltó el jefe de Estado.



Al referirse al tema de los asesinatos de líderes sociales, Duque dijo que los estudios que ha hecho recientemente la Fiscalía "muestran que, en efecto, hay una tendencia decreciente frente a este fenómeno, lo que hace que empezó nuestro Gobierno; pero, no obstante, nosotros no podemos quedarnos tranquilos con esos hallazgos; tenemos que llevar esa cifra a cero, como debería ser con los homicidios de cualquier colombiano”.

