Fiscal responde a JEP sobre expediente de extradición de Santrich

El fiscal General Néstor Humberto Martínez respondió este jueves a la solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz de enviar el expediente de la solicitud de extradición de Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Santrich, "incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y vídeos) que estén en su poder".

De acuerdo con Martínez, en dicho expediente no existe ese tipo de material probatorio, además aseguró que él ya le entregó toda la documentación en su poder a a la JEP.



Según el Fiscal, el fundamento que argumentó la JEP para pedir ese material probatorio serían unas declaraciones públicas que él hizo. "Lo que se dijo es que el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York tuvo acceso a audios y vídeos que determinan los hechos que han dado lugar a las acciones de esa Corte", dijo Martínez.



Esto quiere decir, según lo expuesto por el Fiscal, que el material probatorio que solicita el tribunal de paz estaría en manos de esa Corte de Estados Unidos y no en la Fiscalía. "En el expediente no existen los casos", reiteró el Fiscal.

Sin embargo, Martínez aseguró que está "dispuesto" a entregar pruebas de audios y vídeos de otros procesos que maneja la Fiscalía y que relacionan a Santrich con ilícitos, como por ejemplo el material probatorio de la investigación de Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, que fue capturado junto a él. Estas pruebas también fueron ofrecidas "en su oportunidad a las autoridades de Estados Unidos", dijo.



Finalmente en la carta enviada a la JEP, el Fiscal le recuerda a ese tribunal que no puede decretar pruebas ni pronunciarse de fondo.



"Por último, para los efectos de su competencia remito nuevamente, por tercera vez, la totalidad del expediente de extradición", concluyó el Fiscal.



