Los retazos de la memoria del narcotráfico en Colombia

Luego de 31 años desde la explosión de un vuelo comercial en el que perdieron la vida 107 personas, la Fundación Colombia con Memoria presenta el informe 'Una mirada del atentado al avión de Avianca: narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto colombiano', para lo cual ha organizado dos conversatorios previos a la entrega del informe a la Comisión de la Verdad con el fin de contribuir a la comprensión del fenómeno del narcoterrorismo y del narcotráfico en el conflicto armado colombiano.



El primero se lleva a cabo este miércoles: “Narcocultura y narcotours, retazos de la memoria del narcotráfico en Colombia”, y es moderado por Martha Soto, editora de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



La charla tiene como objetivo analizar el papel del narcotráfico en el conflicto armado, y cómo este se ha imbricado en procesos históricos, socioculturales, e incluso modos de actuar, pensar y habitar “colombianos”.



Uno de los temas que se pusieron sobre la mesa durante el conversatorio fue el de los instrumentos de construcción de memoria desde el arte, la literatura y la pedagogía en un país tan golpeado por el conflicto como Colombia.



Salomón Majbub, de la Comisión de la Verdad, resaltó que los ejercicios que vienen desde las víctimas aportan para establecer cuál ha sido su lugar en el conflicto, para dignificarlas.



Arturo Charria, excoordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, habló de la importancia de construir los relatos de manera horizontal con las audiencias y darles agencia.



Por su parte, Yohana Cuervo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, puso de relieve la importancia de darle centralidad a la voz de las víctimas. "Si bien es cierto que hay que hacer ejercicios de investigación, eso no quiere decir que las organizaciones sociales y de víctimas de este país no lo hayan hecho. La memoria histórica y las iniciativas de memoria son ejercicios que están en la práctica política y social mucho antes de la existencia de la institucionalidad que trabaja el tema de la memoria", dijo la investigadora.



Cuervo anunció la construcción de un mural en cada una de las tres ciudades que concentran la mayor cantidad de víctimas del atentado al avión de Avianca: Bogotá, Cali y Medellín. Este será el resultado de un trabajo entre las víctimas y el CNMH.



Por su parte, Jairo Andrade, escritor de la novela 'Cadáveres de papel', habló sobre la importancia de obras como la suya en la construcción de memoria. "La literatura y el arte funcionan como una especie de aparato de consciencia de una sociedad (...) Las narrativas que se construyen en torno de todo hecho, nos permiten apropiarnos mediante el lenguaje del mundo. Muchas historias alrededor de un mismo hecho, ayudan a comprender mejor este hecho", aseguró.



Otro de los puntos centrales que se abordaron en el conversatorio fue la influencia de la polarización en las discusiones sobre hechos trágicos como el atentado al avión. Al respecto, Arturo Charria dijo que, en medio de los discursos de lado y lado, "es posible ir encontrando cuáles son las posturas, las tensiones, los miedos, y, justamente desde esas memorias que pueden ser polarizantes, construir puentes que comiencen a conciliar".



Yohanna Cuervo, a su turno, dejó un mensaje que debe sobresalir sobre las discusiones de orillas opuestas: "la memoria no es únicamente recordar el hecho victimizante, la memoria es también recordar qué hicieron las familias para poder sobrevivir, qué han hecho para combatir la impunidad, qué ha hecho la sociedad para superar ese pasado y ese presente violento que tenemos".

¿Cómo cambiar la imagen 'narco' de Colombia?

El segundo panel del foro comenzó abordando el estigma que el narcotráfico ha dejado sobre nuestro país en la percepción internacional y los retos para transformarlo.



David Vargas, familiar de una de las víctimas del atentado al HK 1803 y cofundador de Colombia con Memoria, resaltó cómo el estigma ha afectado tanto la esfera social como la individual de los colombianos.



Alfonso Buitrago, miembro de NarcosLab, resaltó dos momentos que influyeron en esa percepción: la década de los 80, cuando les negaban a los colombianos la visa para visitar varios países en el exterior, y un segundo momento, cuando explotaron las novelas y series de televisión que retrataban desde el entretenimiento el narcotráfico.



Por su parte, Jairo Herrán, director del museo Casa de la Memoria de Medellín, habló de cómo el rechazo al narcotráfico y la violencia se transfiguró en imaginarios, sobre todo de los jovenes, muchos de los cuales cayeron en fenómenos como el sicariato.



Otro de los puntos que resaltó Herrán fue la manera como los países consumidores de narcóticos estigmatizan a los productores, como Colombia. "Allí también hay mucha hipocresía: la sociedad no discrimina a los sectores que consumen, pero sí discrimina a los de otras nacionalidades" que cultivan y procesan sustancias de uso ilícito.







