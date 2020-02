Musa Besaile reconoció ante la JEP vínculos con Salvatore Mancuso

Ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el excongresista Musa Besaile, quien era investigado en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con el paramilitarismo, reconoció que efectivamente tuvo aval de esos grupos en su carrera política.



Besaile aceptó que se reunió tres veces con Salvatore Mancuso, entonces comandante del Bloque de Córdoba de las AUC, entre finales del 2001 y comienzos del 2002. Esto, con el objetivo de obtener aval de ese grupo armado en su campaña a la Cámara de Representantes cuando era fórmula del exsenador Juan Manuel López Cabrales, quien ya fue condenado en el proceso de la parapolítica.

Las AUC "avalaron" la candidatura de Besaile a cambio de no interferir su proyecto paramilitar con las iniciativas legislativas que adelantara en el Congreso de la República, según informó la JEP este viernes.



Besaile también contó a los magistrados de la JEP que para las elecciones locales del 2003, Mancuso avaló las candidaturas a la Gobernación de Córdoba de Juan Carlos Aldana y Libardo López Cabrales. La contraprestación de este apoyo fue la concesión de cargos en la Gobernación del departamento, dijo Besaile.



Dijo también que Alejandro Lyons Muskus, como parte de sus abogados, contactó a varios exparamilitares para ofrecerles dinero y que no declararan en su contra, o que cambiaran sus versiones en el proceso que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado en el caso de la 'parapolítica'.



En la actualidad, Lyons es procesado en Estados Unidos y tiene un preacuerdo vigente con la Fiscalía de Colombia por varios casos de corrupción en Córdoba.



Besaile también dijo que se ausentó de las votaciones sobre leyes que tocaran en algo a los grupos paramilitares, o simplemente no se opuso a estas, como es el caso de la Ley de Justicia y Paz, entre otras.

La advertencia de la JEP

Pese a las confesiones de Besaile, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, presidida por el magistrado Pedro Elías Díaz, le advirtió a Besaile que tiene e deber de otorgar verdad plena, detallada exhaustiva y extraordinaria sobre los hechos delictivos relacionados con el conflicto armado de los que tenga conocimiento.



De no cumplir con estos requisitos, se le podrían abrir investigaciones en la justicia ordinaria y perder el sometimiento y otros beneficios que podría recibir eventualmente en la JEP.

"Se le dio a conocer al exsenador Besaile el deber que tiene de denunciar y colaborar con la justicia frente a los hechos delictivos, disciplinarios o fiscales que conozca frente a terceros, ajenos al conflicto armado interno, y que estén siendo investigados o procesados por la jurisdicción ordinaria", informó la JEP.



Besaile debe dar nombres y además indicar de dónde conoce la información que aporta, además de las evidencias que tenga a su alcance.



Los aportes de verdad que haga Besaile, además, deben ir más allá de lo que han establecido las investigaciones en la justicia ordinaria y en sentencias de Justicia y Paz.



Besaile, quien continúa privado de la libertad, seguirá en audiencia posteriormente, en fecha que no se ha dado a conocer.



