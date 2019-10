Militares piden al Gobierno su propia agencia de reincorporación

A muchos de los militares en libertad condicional tras acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “les han llegado cantos de sirena” desde la ilegalidad para que engrosen sus filas.



Así lo afirma el mayor en retiro César Alonso Maldonado, quien en la actualidad es presidente de la ONG fundación Comité de Reconciliación, y trabaja por garantizar los derechos de los uniformados en la JEP.

A nombre de los 7.850 militares que conforman la fundación –927 de ellos en la JEP–, Maldonado pidió al Gobierno crear un organismo alterno a la Agencia para la Reincorporación, que acoge a los excombatientes de las Farc, pero especializado en apoyar a los militares vinculados a delitos en el conflicto armado.



“Tenemos miembros que estuvieron 20 años en la guerra y 10 en la cárcel. Consideramos que los miembros de la Fuerza Pública están descuidados, están olvidados. Nadie, ni el Gobierno, ni el Ejército, se ha puesto en la tarea de incluirlos en un plan de reincorporación”, asegura.



Maldonado fue condenado por dos asesinatos en momentos distintos y por tentativa de homicidio en el atentado contra el excongresista Wilson Borja, registrado en Bogotá en el año 2000.



Aunque reconoce que no se trata de reincorporarlos como si hubieran estado en la ilegalidad, explica que tras pasar tanto tiempo aislados de la sociedad hoy tienen dificultades para, por ejemplo, encontrar empleo. Esto debido a los antecedentes y anotaciones criminales vigentes que les cierran puertas.

“Las desigualdades fueron el argumento de una guerra de medio siglo. No podemos repetir la historia dejando a los soldados desamparados”, dice Maldonado, quien cree que los riesgos que corren estos hombres van desde la mendicidad y el abandono de familia, hasta el suicidio. Además, considera que sería un error permitir las fallas que llevaron a que desmovilizados de los grupos paramilitares reincidieran: “Se requería un verdadero proceso que les permitiera hacer un proyecto de vida”.



Su reclamo, dijo, no es por los beneficios que reciben los ex-Farc. “Lo que más queremos es que se logre implementar lo que se acordó con las Farc y que haya un verdadero proceso de reincorporación (…). Yo veo a los exguerrilleros con mucho entusiasmo, ya tienen empresas y proyectos productivos”.



No obstante, considera que el proceso es inequitativo frente a los miembros de la Fuerza Pública. Por eso piden un organismo que recoja las necesidades de ellos y les permita tener empleos. Propone, por ejemplo, que los dejen trabajar en procesos de desminado o que el Gobierno establezca alianzas con el sector privado para que no les cierre las puertas.



Pero no se trata solo de darles empleo, sino de tener políticas “integrales”. Aunque resalta que en la Comisión de la Verdad han recibido atención psicosocial, señala que no tienen los medios para emprender proyectos productivos, ni el acompañamiento técnico que sí tienen los excombatientes de las Farc.

La JEP es “lo mejor que tenemos hasta el momento”, dice tras reconocer que están conformes con su comparecencia ante esa justicia y que desde la fundación hacen pedagogía sobre la centralidad de las víctimas; además que en el proceso de paz: “Las víctimas han sido más que generosas, permitiendo que los responsables de estos actos tengan, en vez de penas muy grandes, penas alternativas con una alta dosis de verdad”.



Sin embargo, esperan que el compromiso con la paz también se traduzca en apoyarlos frente a las situaciones por las que han pasado en libertad: “Este es un gobierno que desde la retórica se ha preocupado mucho por la Fuerza Pública, pero de ahí no pasa. Necesitamos acciones”.

