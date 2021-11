¿Maza Márquez le está sacando el cuerpo a JEP? Volvió a faltar a audiencia

La silla con el nombre de Miguel Maza Márquez frente a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a quedar vacía.



El general en retiro de la Policía y exdirector del DAS no llegó a la diligencia de versión voluntaria que la JEP tenía programada para este 23 de noviembre, desde las 8 a. m., en la que se esperaba que Maza diera su testimonio sobre el exterminio de la Unión Patriótica, que el tribunal investiga dentro del macrocaso 06.



Aunque la ausencia del general no sorprendió, dada su renuencia a participar en audiencias anteriores, su inasistencia representa una falta "muy delicada", como le dijo a EL TIEMPO un magistrado de la JEP cercano al proceso.

De hecho, la jurisdicción se había asegurado, a través de decisiones judiciales, de hacerle saber a Maza Márquez que debía presentarse.



"Tiene más que el deber, la obligación absolutamente ineludible de asistir al llamado que le hagan autoridades judiciales legítimamente constituidas, como lo es la JEP", se lee en un escrito en poder de este diario, en el que la jurisdicción les ordena a los directores del Inpec, la Policía Nacional y su Escuela de Posgrados (donde está recluido el general) que dispongan de todo lo necesario "para asegurar el traslado del interno a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz".

En esa decisión, la JEP le recuerda a Maza que, en la actualidad, se encuentra privado de la libertad como consecuencia de la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Corte Suprema de Justicia el 23 de noviembre de 2016, por los delitos de homicidio con fines terroristas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla, así como de concierto para delinquir por entablar relaciones de colaboración con el comandante paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán.



Por su condición de miembro de la Policía que está purgando su condena, dice la JEP, el general tiene que atender al llamado a versión.

El general ha expresado que no quiere hablar

Desde el 3 de febrero de 2021, la Sala de Reconocimiento decidió llamar a rendir versión voluntaria a Maza Márquez, quien tiene acta de acogimiento a la JEP del 23 de mayo de 2018.



Sin embargo, la abogada del general repuso esa decisión, recurso que fue negado por la JEP, que confirmó su llamado a versión.



Esto porque "el trámite que actualmente se surte ante la Corte Suprema de Justicia (jurisdicción ordinaria), referente a la doble conformidad, no afecta de ninguna manera el trámite que se adelanta ante la JEP", dijo la jurisdicción.



Aunque la abogada presentó, el 6 de septiembre de 2021, un memorial pidiendo revocar la decisión, la JEP la mantuvo en firme y el pasado 5 de noviembre reiteró la citación.



Frente a eso, el general Maza Márquez envió un documento en el que señaló: "Haré uso de mi derecho constitucional y convencional a guardar silencio y, en consecuencia, no acudiré a la diligencia de versión libre”.

Sin embargo, la JEP mantuvo la citación y este martes, desde las 8 a. m., empezó la diligencia. Poco más de una hora después de esperarlo, el magistrado Gustavo Salazar decretó un receso para estudiar el procedimiento a seguir que, aunque aún no se ha decidido, puede contemplar un llamado de atención o, incluso, la pérdida de beneficios por falta de compromiso.



