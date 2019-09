Fuerza Pública sí puede capturar a ‘Mayimbú’ y otros rearmados

Tras la polémica suscitada este miércoles por declaraciones cruzadas entre el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre si la Fuerza Pública podía o no capturar a Leyder Johany Noscué Bototo, alias Mayimbú, analistas consultados por este diario coinciden en que sí lo pueden hacer.

Botero, en declaraciones en el Congreso y en tuit fijado en su perfil de Twitter, pidió a la JEP expulsar a ‘Mayimbú’ para poder capturarlo. Este excombatiente de las Farc se hizo conocido después de la masacre de cinco personas en Suárez, Cauca, en la que murió la candidata a la alcaldía de ese municipio, Karina García:

Solicitamos a @JEP_Colombia, mediante comunicación escrita, la expulsión de alias 'Mayimbú' para que #FuerzaPública pueda actuar.



Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los delitos que se le imputan — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) September 18, 2019

“Consideramos que debe ser retirado de la JEP para poder capturarlo”, fueron las palabras del Ministro, que dejaron en el ambiente la idea de que Noscué tenía alguna inmunidad por haber firmado acta de compromiso ante la JEP. Sin embargo, la JEP ya le había abierto incidente de verificación de cumplimiento a Noscué el 12 de septiembre, la semana pasada, por petición del mismo miistro.



Justamente, en el auto en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad tomó esta decisión, quedaba claro, como un antecedente, que el 9 de septiembre anterior, la JEP recibió comunicación formal del Ministro de Defensa en la que este informaba sobre los hechos en los que ‘Mayimbú’ es señalado. Botero ya había solicitado adoptar “las medidas que correspondan a las competencias establecidas en derecho”.



Tras las declaraciones de Botero de esta semana, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le envió una carta, en la cual enfatiza que “la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo, independientemente de que hayan concluido o no los incidentes de verificación”.

📄|| "La fuerza pública no tiene NINGUNA limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo", expresa Patricia Linares, presidenta de la @JEP_Colombia, en una carta enviada a Guillermo Botero, ministro de Defensa. pic.twitter.com/KIzqvVsuwj — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2019

En la misma comunicación, Linares le insistía a Botero en que la JEP solamente tiene competencia sobre delitos cometidos antes del primero de diciembre del 2016, como lo establece el Acto Legislativo 01 de ese año. En línea con esto, y como explica el profesor Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “los delitos que se cometan posteriormente a esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria”.



Entonces, si un excombatiente se realza en armas, participa de actividades de narcotráfico, comete homicidios o cualquier otro delito después de la fecha de competencia de la JEP, “puede ser capturado y judicializado, no se necesita de la JEP. Es una obligación de la Fuerza Pública, la Fiscalía y los jueces ordinarios contrarrestar todas estas formas de delito”, agrega Burbano.



Para el abogado Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas, también es claro que Noscué puede ser capturado, al igual que cualquier persona que sea descubierta en flagrancia o contra quien pese una investigación que haga ordenar su captura. En el caso de ‘Mayimbú’, la Fiscalía clarificó que existen dos órdenes de captura en su contra por concierto para delinquir y homicidio.



Ospina llamó la atención sobre la necesidad de que las entidades coordinen sus labores, que tengan claro qué hace cada una y por qué la función de una no limita la actividad de la otra.



Asimismo, considera que la intención de Botero pudo ser presionar a la JEP para que agilizara la expulsión.



Hasta ahora, los únicos excombatientes excluidos de la JEP formalmente son ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’, pero están en proceso las exclusiones de ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’ y otros exFarc que se rearmaron junto a estos excomandantes guerrilleros, como conoció el país a través de un video el pasado 29 de agosto.



Estos últimos están en la misma situación jurídica que ‘Mayimbú’: es claro que van a ser expulsados, pero la JEP debe cumplir con el debido proceso. No obstante, como han cometido delitos después de la firma del Acuerdo, incluso el de rearmarse como una de las causales más graves para quedarse por fuera del proceso, la Fuerza Pública puede actuar en su contra, al menos si están en territorio nacional.



Ahora bien, sobre ‘Mayimbú’ incluso hay una tercera jurisdicción que conoce el proceso: la indígena, puesto que él pertenece a la comunidad Nasa. Por eso, cuando la JEP abrió el incidente de incumplimiento, también ordenó informar a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y al Resguardo Indígena Paez de Corinto, “a efectos de impulsar la articulación” entre las jurisdicciones.



Para el abogado Kenneth Burbano, en estos casos no hay colisión de jurisdicciones. Sin embargo, aclara que, de haberla, la Corte Constitucional tiene competencia para resolverla.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com