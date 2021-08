Ante JEP, Rito Alejo del Río negó  participación en masacre de Mapiripán 

El sábado 12 de julio de 1997, alrededor de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu), bajo el mando de Carlos Castaño, se desplazaron del Urabá antioqueño hasta San José del Guaviare en dos aviones militares.



Luego de aterrizar, los paramilitares se trasladaron por agua y tierra hasta el casco urbano de Mapiripán, Meta, donde asesinaron casi a medio centenar de personas.



(Le puede interesar: Rito Alejo del Río insiste en negar nexos de paramilitares y Ejército)

Para la época, el comandante militar en la región era el cuestionado general Rito Alejo del Río, hoy en retiro, a quien varios jefes de las Auc, como alias HH y 'Pedro Bonito' han señalado de ser no solo facilitador sino uno de los cerebros de la avanzada 'paramilitar' hacia el suroriente del país.



Sin embargo, este martes 3 de agosto, del Río negó cualquier participación en la masacre de Mapiripán, en una diligencia que el exoficial rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal al que se sometió en 2017.



(Le puede interesar: Víctimas le piden al llamado 'pacificador de Urabá' que diga la verdad)



Se trata de la quinta versión que rinde del Río ante la justicia transicional este año, que lo llamó conjuntamente en los casos 04 (Situación territorial de la región de Urabá) y 06 (Victimización de miembros de la Unión Patriótica).

Facebook Twitter Linkedin

Este año, el general en retiro Rito Alejo del Río ha rendido cinco versiones ante la JEP. Foto: JEP

Cuando la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del caso 04, le preguntó por los vínculos entre miembros de las Fuerzas Militares y grupos paramilitares, el general en retiro aseguró que a título personal no conoció ninguna relación, aunque no podía asegurar que no las hubiera.



Asímismo, negó cualquier contacto con el coronel Lino Hernández Sanchez Prado, quien fue condenado a 40 años de prisión por la masacre junto con otros dos suboficiales.

(Lea también: JEP expulsa a Musa Besaile por 'falta de seriedad y compromiso')



"Sé quien es, pero nunca estuvo bajo mi mando", dijo Rito Alejo del Río, quien antes de someterse a la JEP pagaba una condena de 25 años por el homicidio del líder chocoano Marino López Mena.



La togada también le preguntó al general (r) si fue él quien coordino el transporte terrestre de los paramilitares desde Necoclí hasta el aeropuerto Los Cedros, de Carepa, desde donde salieron hacia Guaviare, conducta que negó tajantemente.



Sin embargo, en una de las declaraciones que en su momento tuvo en cuenta la Fiscalía para poner la lupa sobre del Río en la masacre de Mapiripán el exparamilitar Elkin Casarrubia Posada, alias ‘Cura’, relacionó su nombre.

(Lea además: ‘General Montoya desobedeció órdenes y destruyó pruebas’: Fiscalía)



“Yunda coordinó con el general Rito Alejo ese desplazamiento, y también lo coordinó ‘Cero cuatro’. Rito Alejo estaba en el batallón de Carepa (…) sólo sé que él, el general Rito Alejo, coordinó el desplazamiento. Y nos dijeron eso porque como nosotros éramos los comandantes y como ya se habían coordinado otras operaciones en el Urabá con el general Rito alejo”.



En esa misma línea, el 'expara' Raúl Emilio Hasbún Mendoza ('Pedro Bonito'), afirmó que hubo un acuerdo con militares subalternos del general del Rio para permitir el desplazamiento de los paramilitares a Mapiripán y que el oficial estaba enterado de esa situación.



“Él era el comandante de la brigada y dentro de la jurisdicción de esa brigada se encuentra el aeropuerto de Los Cedros, cuando la salida de los aviones estaba coordinada para salir del aeropuerto de Necoclí, donde no estaba Ejército ni Policía”, declaró Hasbún.



Contrario a esto, cuando la magistrada de la JEP le preguntó cuál fue su participación en los preparativos de la masacre, del Río volvió a negar cualquier intervención.

(Siga leyendo: JEP dice que no hay choque de trenes con Fiscalía por imputación a Montoya)



"Absolutamente ninguna (participación). Ya en más de una declaración se dice que no tengo nada que ver. Que haya habido gente que se prestó para eso vaya a saber quiénes son. Días antes, me encontraba recibiendo un curso en Italia, de Derechos Humanos, y días después estuve dando unas conferencias. Cuando llegué allá, me encontré con ese problema", dijo el exoficial, en referencia a la masacre de Mapiripán.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

- Exsenador Richard Aguilar fue recluido en batallón de Bogotá

-El operativo de rescate en 1991 que, según la Fiscalía, sería una ejecución

- Para portar armas traumáticas se necesitará un permiso especial