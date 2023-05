Este domingo, continúa en Granada, Antioquia, por segundo día la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; donde se han escuchado las observaciones de víctimas frente a la versión entregada por el general (r) Mario Montoya y 60 antiguos integrantes de la IV Brigada, por los hechos registrados entre 2002 y 2003.



La audiencia se adelanta en el colegio Jorge Alberto Gómez, donde las víctimas de los llamados 'falsos positivos', han venido exponiendo los hechos y exigiendo conocer la verdad.



El general en retiro, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional ha negado su participación directa en estos hechos, y ha insistido en que es inocente.



Montoya ha sido señalado de 240 ‘falsos positivos’ que fueron cometidos en municipios de la jurisdicción de la IV Brigada bajo su comandancia, entre 2002 y 2006, así como por los señalamientos que han hecho 24 comparecientes exmilitares que lo vinculan con asesinatos y desapariciones.



La audiciencia se concentra en por lo menos 161 'falsos positivos' que investiga la JEP entre 2002-2003 en Antioquia. "En ese departamento se concentró el 25.5% de los crímenes nacionales registrados entre 2002 y 2008", señaló esta justicia especial.



"Nos podemos dar cuenta de que hay militares que han aportado a la verdad por un beneficio porque están tras las rejas. Pero cómo esperamos que el señor Mario Montoya busque un beneficio si está en libertad, da mucha rabia saber que un hombre como él, estudiado y capacitado militarmente en una audiencia diga, es que yo no me acuerdo, es que yo no sabía”, dijo Freddy Martínez Tabares, hermano de Edwin Orbey Martínez Tabares, asesinado el 30 de marzo de 2002.

El general fue citado como excomandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, que opera en Antioquia. Foto: JEP

La audiencia es presidida por la magistrada Catalina Díaz y por el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP.



“De las 6.402 víctimas de homicidios y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, identificadas por la Sala entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en Antioquia. El 25,19 por ciento del fenómeno se concentró en este departamento”: aseguró la magistrada Catalina Díaz.



Cada víctima ha contado nuevamente su historia en aras de demostrar la culpabilidad de los señalados, "Cuando me tocaron la farmacia dije: que no disparen, yo estaba allá. Dos militares que se me acercaron tenían un brazalete de la AUC. Luego se lo quitaron y decía Batallón de Artillería”, narró Liliana García sobre una incursión paramilitar en Santa Ana en enero de 2003.



Liliana es hermana de Willy Alejandro García Tobón, asesinado el 15 de enero de 2003 en el municipio de Granada. “Mi hermano salió a una distancia de la casa y, de pronto, se escuchó la ráfaga del helicóptero por toda la casa. A mí me volaron esquirlas en el estómago”.

