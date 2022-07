Este miércoles la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP reveló una nueva imputación en contra de militares por casos de 'falsos positivos' en Dabeiba e Ituango, en Antioquia, y aunque no está entre los imputados, en el auto salió a relucir el nombre del excomandante del Ejército, el general (r) Mario Montoya Uribe.



En el auto la JEP imputó a 10 militares -tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado profesional- de los batallones de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79), y la Brigada Móvil 11 (BRIM 11) por al menos 47 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2006.

De acuerdo con la investigación, entre 2002 y 2006, los miembros del BCG 79, de la BRIM 11 y del BCG 26, asesinaron a 47 víctimas en 24 hechos y todas ellas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate. La mayoría de víctimas fueron hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación.



En el auto hay varias menciones a Montoya, quien entre 2004 y 2005 fue el comandante de la Primera División del Ejército, responsable del departamento de Antioquia, y para 2002 estuvo al frente de la Brigada 4 del Ejército, responsable operacional del BCG 26.



Lezcano Hurtado tenía tres hijos cuando se lo llevaron y lo asesinaron. Foto de su sepelio tras la entrega que hizo la JEP de sus restos. Foto: JEP.

El nombre de Montoya también aparecer en el auto en relación a la muerte de Edison Lexander Lezcano Hurtado, quien fue asesinado el 18 de mayo de 2002 y desaparecido en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en hechos que comprometen, según la JEP, a integrantes del BCG 26 Arhuacos.



Lezcano era un joven campesino de 23 años quien, al momento de la retención ilegal que luego llevó a su muerte, acababa de llegar a la casa de sus suegros proveniente del campo, donde estaba arrancando yuca.



"En lo que respecta propiamente a los hechos, estos comienzan a narrarse el 12 de mayo de 2002, cuando el BCG 26 'Arhuacos' comandado por el entonces mayor Edie Pinzón Turcios (perteneciente a la Brigada 17) para esta operación agregado a la 4ª Brigada, al mando del Brigadier General Mario Montoya Uribe, se traslada de Mutatá a Dabeiba para cumplir con la orden de operaciones fragmentaria Mongolia que suscribió el comandante del Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrio”, Ramón Eduardo Niebles, con el fin de 'ubicar a miembros del Frente 34 de las Farc que se encontraban cobrando vacunas y amenazando a la población civil' ", dice el auto.



En el mismo se recogen testimonios de comparecienes sobre los programas radiales diarios en los que se decía que las bajas en combate eran sinónimos de eficiencia, seguridad y superioridad militar, lo cual para la JEP fue una de las principales motivaciones para asesinar campesinos de la zona. Uno de los testimonios habla precisamente de Montoya:



"… Todos escuchábamos a mi general Montoya, pero el único que hablaba era mi mayor… Estos programas eran todos los días a las 7 a.m. y los temas eran sobre felicitaciones a tal batallón porque tuvo bajas… Él solo hablaba de muertos, a él no le hablaban de nada administrativo; él le tenía una cuota a los comandantes de Batallón, él le decía ‘venga Edie, hermano, comandante que no da bajas no sirve’, la exigencia era de arriba, ‘oiga Edie, llevamos 18 días y hermano no hay combates ¿Qué pasa?’… en estos programas se hablaba de 'litros de sangre y no estamos hablando de 'un jugo', estamos hablando de una cantidad de muertos' ”, narró a la JEP un compareciente.

Así mismo, en la declaración a medios de comunicación que este miércoles hicieron los magistrados de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli comentó que la operación Mongolia, en la que fue asesinado Lezcano, "le fue reportada directamente a Montoya y él debía adelantar las investigaciones disciplinarias" por las irregularidades.



La magistrada Nadiezhda Henríquez añadió que en versiones voluntarias entregadas por comparecientes estos han señalado que Montoya "tenía mando sobre las operaciones que se desarrollaron y control sobre la provisión de recursos para el momento de los hechos, y las investigaciones posteriores", señaló, y adelantó que la JEP también está analizando versiones que mencionan a Montoya en hechos fuera de Dabeiba.



No obstante, los magistrados enfatizaron en que en este auto no se ha imputado responsabilidad al general Montoya.

El general fue llamado a rendir versión

Aunque no ha sido señalado como responsable en ningún caso hasta el momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión al general Montoya Uribe luego de que el exoficial fue mencionado en varios informes acopiados por la Jurisdicción en el curso de la investigación.



El tribunal dijo en un comunicado de prensa que "se logró establecer que cuando el alto oficial fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003, se presentaron crímenes asociados con ‘falsos positivos’ perpetrados por miembros de unidades adscritas a esa unidad militar"



Montoya tendrá que referirse en la versión a dos informes presentados por la Fiscalía y tres informes entregados por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.



Al general (r) Montoya también se le trasladarán 16 versiones de comparecientes que han hecho referencia específica a su comandancia. Se trata de miembros del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) durante los años 2002 y 2003, una de las seis unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada que han sido vinculadas al caso.

