Claves del encuentro de Mancuso y Timochenko en la Comisión de la Verdad

“Ahora nos preguntamos: ¿fueron necesarias tantas víctimas? La guerra no tiene lógica y en su momento no nos dejó pensar en el daño que estábamos haciendo”. Las palabras son de Rodrigo Londoño, el último comandante de la desaparecida guerrilla de las Farc, y las dijo este miércoles durante un encuentro con quien por años fue su adversario a muerte: Salvatore Mancuso, otrora comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia.



(Le puede interesar: Al ritmo actual, implementar la paz tardaría 11 años más de lo previsto)

El cara a cara, a instancias de la Comisión de la Verdad, indagó en el rol de los excombatientes en el conflicto y dejó al descubierto temas espinosos como los vínculos del Estado, políticos y empresarios con los grupos paramilitares, las fuentes de obtención de armas, el entramado con el sistema de justicia para salir impunes de los crímenes o las consecuencias de las acciones militares de guerrilla y ‘paras’ en la población civil.

Facebook Twitter Linkedin

18 víctimas estuvieron en la Comisión de la Verdad durante el encuentro entre Timochenko y Mancuso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aunque no hubo mayores revelaciones –pues buena parte de lo dicho ya había sido declarado ante el tribunal de Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)–, Mancuso y Londoño respondieron a las preguntas del presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, y los demás comisionados, que llevaban cinco meses planeando el encuentro y consultando con las víctimas del conflicto sus expectativas frente a la cita, solicitada por los propios excombatientes.



Durante su intervención, Mancuso anunció que radicó un oficio ante la JEP para que escuche su testimonio, en calidad de testigo, sobre los ‘falsos positivos’.



(En contexto: Exparamilitar Salvatore Mancuso le pedirá a JEP que lo escuche como testigo)

“Se hicieron pactos y acuerdos, lo que se conoce como la 'parapolítica': tuvimos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a ayudar a nombrar FACEBOOK

TWITTER

El año pasado, el ‘expara’ había pedido pista en ese tribunal como tercero civil, pero no fue aceptado. Ahora, habrá que esperar a que la JEP analice su solicitud pues, como quedó en evidencia durante el encuentro del miércoles, el excomandante conoce al detalle buena parte de los hechos del conflicto.



De hecho, Mancuso hizo duras declaraciones sobre fenómenos como el genocidio de la Unión Patriótica: “Cuando la UP empezó a llegar a cargos de elección popular, la preocupación viene de las instituciones de seguridad del Estado y de sectores económicos. La UP no fue exterminada por las autodefensas, su victimario fue el Estado colombiano”, dijo el exparamilitar.



Pese a que negó que las Auc estuvieran al servicio de un grupo político o económico en particular, reconoció que “se hicieron pactos y acuerdos, lo que se conoce como la 'parapolítica': tuvimos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a ayudar a nombrar”.



(Lea también: ¿De qué hablarán el padre Francisco de Roux y el expresidente Álvaro Uribe?)

Facebook Twitter Linkedin

'El Estado me empujó a vincularme a las autodefensas': dijo Mancuso en la cita con Timochenko. Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

De otro lado, mencionó que las Auc delinquían con armas traídas de Bulgaria y Centroamérica, y aceptó que hubo tratos con narcotraficantes, y que a algunos les pagaron con droga a cambio de que les consiguieran fusiles en el mercado internacional.



Por su parte, el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño reconoció que fue “un error gravísimo” haber tomado la decisión de “generar ingobernabilidad al Estado colombiano”, a través del asesinato y la exigencia de renuncia a candidatos y mandatarios.

Esa es la parte de las Farc que yo estoy aprendiendo a odiar, porque no le cabe a uno en la cabeza que hubiéramos realizado lo que se hizo FACEBOOK

TWITTER

(En otras noticias: JEP llama a actual comandante de batallón por 'falsos positivos')



También aceptó que la guerrilla que comandó violó las normas del Derecho Internacional con un sinnúmero de tomas guerrilleras, que no tuvieron planeación y dejaron graves afectaciones en las poblaciones, y que no se respetaron las directrices internas que prohibían las acciones contra los civiles, como las masacres.



“Esa es la parte de las Farc que yo estoy aprendiendo a odiar, porque no le cabe a uno en la cabeza que hubiéramos realizado lo que se hizo”, dijo Londoño.

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, participó de manera virtual. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Al cierre del encuentro, los excombatientes se dirigieron a las víctimas del conflicto. “Quiero reconocer mi responsabilidad en este conflicto y quiero dedicar el resto de mis días a restaurar la dignidad de los territorios en donde estuve y sus comunidades. La mejor forma de reconocer y pedir perdón es haciendo”, dijo Mancuso.



En esa misma línea, Londoño expresó: “En mi contacto con las víctimas, siempre lo reitero, uno sale con mucho dolor, pero sale fortalecido para seguir trabajando y es una obligación de todos trabajar en función de la no repetición”.



(Siga leyendo: 'Queremos estar frente a Mario Montoya cuando lo imputen': madres de Soacha)



El padre de Roux, a su turno, dijo: “Quiero invitar

a las víctimas a que no pierdan la esperanza; lucharemos para que esa verdad de todas partes se ponga a la luz de Colombia”.



justicia@eltiempo.com