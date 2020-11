'Pareciera una opereta': Duque sobre declaración de Farc en caso Gómez

La investigación sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, hecho que cumplió 25 años el pasado 2 de noviembre, dio un giro inesperado a principios de octubre, cuando exlíderes de la otrora guerrilla de las Farc le enviaron una carta a la JEP reconociendo su responsabilidad en el asesinato del líder conservador.



(Le puede interesar: Álvaro Gómez Hurtado: 25 años de un magnicidio)

A propósito de esta declaración, la Universidad Sergio Arboleda, la cual fue cofundada por Gómez Hurtado en 1984, organizó un debate académico para poner de relieve las consecuencias del reconocimiento de las Farc.



Uno de los invitados al evento fue el presidente de la República, Iván Duque, exalumno de esta institución y quien fue alumno de Álvaro Gómez. "Tuve el honor de compartir con él conversaciones que marcaron mi vida", dijo el mandatario.



Duque destacó que Gómez Hurtado fue el pensador colombiano más influyente de su generación, y recordó las lecciones del líder conservador en las aulas.



(Le sugerimos leer: Fiscalía llama a declarar a Rodrigo Londoño y a Carlos Antonio Lozada)



El jefe de Estado contó cómo, el día del magnicidio, conversó con él en la mañana, y les contó a él y a sus compañeros que tenía un almuerzo campestre. Poco después, Duque escuchó los disparos que le cegaron la vida a Álvaro Gómez.

La familia de Álvaro Gómez Hurtado ha salido a negar tajantemente la versión dada por los líderes de las ex-Farc. Según la versión del exmilitante de las Farc, el gatillero fue alias el Profe. Foto: Archivo EL TIEMPO

El presidente, además, criticó las declaraciones de reconocimiento sobre el magnicidio que han hechos los ex-Farc.



Según dijo, "la investigación tiene que llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos. Que aparezcan grupos a adjudicarse semejante magnicidio, pero con responsabilidades indeterminadas, diciendo que eso fue pensado hace más de 30 años y que quienes participaron ya no están en el mundo terrenal, pareciera una especie de opereta para tratar de construir un petri metri de sastrería procesal al servicio de quién sabe quién".



Y agregó: "Si se adjudican responsabilidades y existe un territorio transicional, que no lo digan en cartas ni discursos, que lo digan ante los tribunales, con la gravedad de juramento". Duque también pidió que se sigan adelantando las investigaciones y que la Fiscalía asuma la competencia en los casos de quienes están por fuera del marco de la justicia transicional.



Además, el mandatario criticó las acciones de las Farc en cuanto a reparación. "A quienes se jactan de haber ordenado y cometido crímenes, qué importante decirles que duele que la reparación de las víctimas, quienes supuestamente estaban en el centro de la transicionalidad, no se ha hecho efectiva".



Por otra parte, durante el primer panel, dedicado a los estudios históricos sobre Álvaro Gómez, el periodista e historiador Alberto Abello señaló que "las autoridades son las que deben esclarecer las cosas. Ningún pacto o proceso de paz puede dejar en la impunidad crímenes de lesa humanidad como el de Gómez Hurtado".



Noticia en desarrollo...



JUSTICIA

También le puede interesar

'Santrich' reaparece y habla del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado

La tormenta que desataron las Farc por el crimen de Gómez Hurtado