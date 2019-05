Actual magistrado de la JEP había defendido extradición en el pasado

Uno de los miembros más respetados de la sala de apelaciones de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es el jurista Eduardo Cifuentes, exdefensor del Pueblo, excandidato a la Corte Penal Internacional (CPI) y expresidente de la Corte Constitucional.

Con esa última dignidad, Cifuentes avaló decisiones en torno a la extradición que sentaron jurisprudencia sobre el tema. Y si bien la ley estatutaria de la JEP introdujo excepciones en esta materia (para exmiembros de las Farc), los fallos en firme, en las que participó Cifuentes, jugarían un rol clave en el caso del exjefe de las Farc Jesús Santrich.



Una de esas sentencias es el C-1106 de 2000, que declaró exequibles varios de los artículos que reglamentan la extradición, consagrados en el Código de Procedimiento Penal.Dentro del texto de la sentencia se advierte que extraditar a alguien no es el reconocimiento de que haya cometido un delito.

Eduardo Cifuentes, exdefensor del Pueblo, excandidato a la Corte Penal Internacional (CPI) y expresidente de la Corte Constitucional. Foto: comitedeescogencia.com

Además, que “una de las causas que ha dado origen al nacimiento de esta figura de cooperación internacional ha sido el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad”.



Y el fallo es aún más específico: “El acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo ni en su concesión posterior, sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función jurisdicente”, dice la sentencia que también fue refrendada por el entonces magistrado Carlos Gaviria.

En este punto, sin embargo, la ley estatutaria de la JEP estableció que la jurisdicción debe definir si los supuestos hechos –en este caso, la negociación de un cargamento de coca– ocurrieron después de la firma del acuerdo de paz.



En todo caso, la Corte Constitucional, en tiempos de Cifuentes, también señaló que “la captura con fines de extradición es una medida cautelar para asegurar la eficacia de la extradición, poniendo físicamente al extraditado a disposición del Estado requirente para los fines jurídico-procesales que correspondan”.



De hecho, recalcó que el organismo que decide si jurídicamente es viable una extradición, en este caso la Corte Suprema, no actúa como juez.



Y si bien la ley estatutaria de la JEP establece que “no se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad”, esta norma aún no ha sido sancionada, debido a las objeciones que presentó el presidente Iván Duque. Hoy, su viabilidad está en manos de la Corte Constitucional.

UNIDAD INVESTIGATIVA

Twitter: @UinvestigativaET