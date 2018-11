Magistrado de JEP critica juzgamiento especial para militares

Durante un evento de la Cámara de Comercio sobre Justicia Transicional, Eduardo Cifuentes, presidente de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), criticó fuertemente el proyecto que pretende que los militares tengan un tratamiento y juzgamiento diferente al del resto de comparecientes de la JEP.



Aunque ayer se cayó en el Congreso la propuesta del Centro Democrático, para que los militares fueran juzgados por una sala especial, se estableció la creación de 14 nuevas sillas de magistrados en la JEP y nuevos mecanismos para corroborar las confesiones de quienes se sometan al sistema.



Luego de explicar en su intervención algunos avances de la JEP y cómo ha venido cumpliendo con las recomendaciones que le ha hecho la Corte Penal Internacional (CPI), el magistrado Cifuentes dijo que, si bien, como togado de la JEP no debía referirse al tema, como ciudadano sí podía opinar sobre el proyecto de acto legislativo, que calificó como parte del "proceso de marchitamiento de la JEP".



Para él este proyecto viola la buena fe y la confianza establecida entre el Gobierno y las Farc al firmar un acuerdo de paz en el que no hubo partes que perdieran.



Hasta el momento 1.915 miembros de la Fuerza Pública se han sometido a la JEP. Para Cifuentes el hecho de que se pretenda que los militares tengan un procedimiento especial de juzgamiento no es compatible con la igualdad que deberían tener todos los comparecientes ante la JEP.



También habló de una norma de la ley estatutaria de la JEP que había sido aprobada en el Congreso -y que finalmente se cayó en la Corte Constitucional- que creaba inhabilidades para magistrados de esa jurisdicción. Según Cifuentes, se basaba en una desconfianza y estigmatización de los actuales magistrados, de quienes se dijo en principio que por haber sido anteriormente defensores de líderes sociales no podían ocupar ese cargo.



Frente a eso, Cifuentes ratificó que los togados de la JEP no tienen ningún sesgo preferencial ni de menosprecio hacia los miembros de la Fuerza Pública, ni hacia los exguerrilleros de las Farc.



Entre otras cosas mencionó que tener grupos de trabajo distintos para juzgar a militares y por otro lado al resto de comparecientes no lleva a que haya una unidad en la JEP y que sería como tener "dos corazones y dos cerebros" y que lo más probable es que terminen con fallos diferentes.



Por ello dijo que es necesario que se haga un examen detenido al proyecto de Acto Legislativo que está siendo analizado en el Congreso de la República.



JUSTICIA