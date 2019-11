Madres de Soacha no pudieron escuchar al reclutador de sus hijos

Uno de los capítulos que tienen pendientes las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) es el del reclutamiento, es decir, la forma como sus hijos, esposos y hermanos fueron convencidos de que se fueran con falsas promesas de trabajo, o si fueron tomados por la fuerza, antes de aparecer muertos como bajas en combate en Ocaña, Norte de Santander.

Por eso, para ellas era importante la diligencia de este jueves, en la que uno de los mayores reclutadores de ‘falsos positivos’ –como son llamadas las ejecuciones extrajudiciales–, Alexánder Carretero Díaz, iba a dar versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Sin embargo, varios inconvenientes impidieron que lo escucharan. El primero fue que, aunque la diligencia estaba citada para las 8 de la mañana, la orden de traslado desde el centro carcelario a los juzgados no se había hecho efectiva. No fue sino hasta pasadas las 10 a. m. cuando pudo comenzar la diligencia. Así lo relató el abogado Sebastián Bojacá, de la Comisión Colombiana de Juristas, uno de los representantes de las familias víctimas en este caso.

Luego fueron los problemas técnicos los que impidieron a las Madres de Soacha escuchar lo que Carretero tenía para decir sobre los casos de sus hijos. La transmisión no funcionó como debía, por lo que ellas prefirieron salirse. Así lo informaron por Twitter: “Decidimos salirnos. Le pedimos a la JEP copia escrita de esta audiencia y que lo traigan a Bogotá y nos dé la cara”.

En audiencia con Alexander Carretero decidimos salirnos. Le pedimos a la @JEP_Colombia copia escrita de esta audiencia y que lo traigan a Bogotá y nos de la cara. Nos dijeron que continuarán con la audiencia sin tocar nuestros casos. — Madres Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (@MAFAPOBOGOTA) November 7, 2019

La versión de Carretero continuó, con el compromiso de que se referiría a casos distintos a los de los jóvenes de Soacha y el sur de Bogotá. El abogado Bojacá confirmó que solicitaron a la JEP reprogramar la diligencia en la que Carretero mencione lo que sabe sobre estos casos en particular.



Aunque Carretero solicitó acogerse a la JEP, hasta ahora no ha sido aceptado por esa jurisdicción. Como reveló EL TIEMPO, su caso tiene una situación particular, y es que él presentó su solicitud como miembro de la Fuerza Pública, a pesar de que el rol que cumplió en la comisión de las ejecuciones fue como civil. En ese sentido, se le habría aplicado la figura de tercero no combatiente que participó o patrocinó acciones en relación o con ocasión del conflicto armado.



Hasta que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decida si acepta el sometimiento y bajo qué figura, Carretero tendrá que informar cuál es la verdad que puede aportar a esa jurisdicción y que no haya dicho ya en la justicia ordinaria.

