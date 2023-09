En una decisión de 51 páginas conocida por EL TIEMPO, la Subsección Tercera de la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio un nuevo giro al caso contra Luis Fernando Almario Rojas, barón de la política de Caquetá en la década de los 90, quien en mayo fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que funciona como su fiscalía, por asesinatos, desplazamientos forzados, y secuestros, entre otros crímenes.



Almario está a la espera de que comience su juicio ante la SAR, pero el proceso tendrá que surtir otro trámite primero, pues la Subsección Tercera anuló una parte de lo actuado y devolvió el expediente hasta el momento de la acusación de la UIA, considerando que se lesionaron derechos de víctimas.

Para llegar a esta conclusión el auto sostiene que el 9 de junio pasado se profirió el auto AI-039, con el cual se avocó conocimiento de la etapa de juicio y se corrió traslado del escrito de acusación a los sujetos procesales para que pudieran presentar solicitudes de nulidad, impedimento o recusación, aclaración o medidas de aseguramiento; así como sus solicitudes probatorias.



El lío, dice ahora la SAR, tomando en cuenta una anotación de la Procuraduría General, es que el escrito de acusación no determinó de manera clara las víctimas, por lo cual varias de ellas se quedaron por fuera del trámite del traslado del mismo y, por consiguiente, no pudieron presentar sus recursos.

Página del escrito de acusación de la UIA contra Luis Fernando Almario. Foto: Archivo

Según se lee en la decisión, en el caso contra Almario pueden identificarse cuatro grupos de víctimas -contando las directas y las indirectas-: un grupo de 44 víctimas indirectas cuya representación le fue asignada a la abogada Ángela María Montaña; otro grupo de 49 víctimas cuya representación le fue asignada al abogado Rudy Sigifredo Rentería Gutiérrez.



El tercer grupo es de 49 personas que no tienen representación judicial, y el último grupo son 35 personas que no pertenecen al caso contra Almario, pero que sí fueron tenidas en cuenta para la elaboración del patrón de macro victimización de la violencia socio política del Caquetá.



Sobre estas se lee, por ejemplo, que las representadas por Montaña están en una situación de incertidumbre, “pues pese a que a ella se le hizo el traslado del escrito de la acusación, posteriormente se le manifestó en el Auto AT-234 del 29 de junio de 2023 que no tenía legitimación jurídica para actuar en este proceso”.



Además, frente a las representadas por Rentería Gutiérrez se dice que ellas “no tenían apoderado en el momento del traslado de la acusación”, pues al abogado se le reconoció personería jurídica varios días después de que se venció el término de traslado del escrito de acusación. A estas se suman las víctimas que no tienen apoderado y por ello tampoco fueron parte del traslado del escrito de acusación; y otras víctimas que la UIA no había incluido inicialmente en su acusación.



“Es evidente que la falta de identificación de las víctimas y de sus apoderados por parte de la UIA ocasionó que ninguna de las víctimas haya podido ejercer su derecho de presentar observaciones y solicitar nulidades o recusaciones. Así como tampoco hacer las solicitudes probatorias y el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física que tengan en su poder, situación que afecta gravemente su derecho al debido proceso”, concluyó la Subsección Tercera a este respecto.

Fotografía del momento en que las Farc asesinaron, el 29 de diciembre del 2000, al congresista Diego Turbay Cote, a su madre, a tres escoltas, un conductor y un civil en una carretera de Caquetá. Foto: Archivo particular

Bajo ese argumento, la Subsección determinó anular el traslado de la acusación para que la UIA defina quiénes son las víctimas, tanto directas como indirectas, suministre sus datos para informarles de sus derechos y ellas puedan decidir si se acreditan.



Después de que se cumplan esas condiciones se les deberá correr traslado del escrito de acusación para que presenten sus peticiones de nulidad, impedimento, recusación, solicitudes de aclaración o corrección, solicitudes probatorias y el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia que tengan en su poder.



“En este caso es clara la afectación de los derechos de defensa y al debido proceso de las víctimas que no pudieron tener la oportunidad de participar en una actuación tan importante como el traslado del escrito de acusación (...) Igualmente, se vulnera el principio de la centralidad de las víctimas en tanto su participación no se haría efectiva, debido a que estas personas no fueron informadas de manera oportuna de sus derechos y las posibilidades de materializarlos dentro de la actuación procesal”, concluye la decisión.



Frente a esta determinación de la Subsección Tercera de la SAR, el magistrado Gustavo Salazar, quien es el ponente del caso de Almario, salvó parcialmente su voto. Entre sus argumentos para diferir de las consideraciones de los otros dos magistrados que integran la Subsección -María del Pilar Valencia y Raúl Sánchez- señaló que la decisión que se tomó conduciría a “controversias innecesarias y completamente improductivas con los sujetos procesales e intervinientes especiales con las que se contraríe la agilidad procesal”.

Los 30 crímenes por los que será juzgado Almario

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP (foto del edificio de esa jurisdicción) adelantará el juicio contra Luis Fernando Almario. Foto: JEP

En el escrito de acusación contra Luis Fernando Almario Rojas se lo señala de crímenes cometidos en asocio con el antiguo Estado Mayor del Bloque Sur (EMBS) de las Farc para tomarse el poder político en Caquetá.



Esa alianza criminal fue tan fructífera que, recoge la acusación, el grupo político de Almario alcanzó a quedarse con 10 de las 16 alcaldías de Caquetá en distintos periodos entre 1992 y 2009.



De hecho, entre los crímenes por los que responde a la justicia está la masacre de su principal contendor político, el exrepresentante a la Cámara Diego Turbay Cote, su madre, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia, ocurrida el 29 de diciembre del año 2000.



Pero también se lo señala por haber participado en el asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas.



También fue acusado por los secuestros de un congresista, un alcalde y un concejal; y por el desplazamiento forzado de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico (Caquetá), un concejal de Florencia (Caquetá), un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.



Por orden cronológico, el listado completo de las 30 víctimas y los crímenes que padecieron puede consultarlo en la siguiente línea de tiempo:

Por todo ello, la UIA lo acusó como coautor del crimen de lesa humanidad de persecución por la ejecución de asesinatos, desplazamientos forzados, y secuestros, entre otros crímenes.



Y aunque esa acusación es solo contra Almario, la UIA mencionó como coautores de los delitos descrito a exjefes de las antiguas Farc, por ejemplo, se habla de alias Fabián Ramírez, excomandante del EMBS, también está mencionado alias Joaquín Gómez, excomandante del bloque Sur.



Así mismo, se habló del rol de Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, excomandante de la Columna Móvil Teófilo Forero, y de ‘Raúl Reyes’, exintegrante del Secretariado de las Farc.



