La segunda llamada entre 'Timochenko' y Salvatore Mancuso

En la mañana de este sábado el líder del partido Comunes y antiguo máximo comandante de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, 'Timochenko', sostuvo una conversación telefónica con el exjefe de las Autodefensas, Salvatore Mancuso.

La llamada 12 minutos y 15 segundos con Mancuso, quien ya pagó su pena por narcotráfico en Estados Unidos pero está pendiente que se defina si es extraditado a Colombia por sus delitos con los grupos paramilitares, se da porque desde el año pasado han mantenido conversaciones para ver cómo va el proceso de paz. De hecho, los dos exjefes de esos dos extintos grupos armados como las Farc y Auc, que se enfrentaron en el pasado a muerte, ya habían hecho una primera llamada.

Escuche la llamada aquí Timochenko y Mancuso hablaron este sábado. El audio embebido no es soportado

En esta nueva llamada, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, 'Timochenko' le dice que está reunido con toda la dirección de su partido político Comunes -que hace poco dejó su nombre de Farc- y le dice que está contento por poder tener esa comunicación que venían buscando desde el 2020. "Me place escucharlo", le dijo Londoño a Mancuso, mientras que el exjefe de las Autodefensas le respondió: es "muy bueno poder tener esa conversación".



La llamada comienza con 'Timochenko' diciéndole a Mancuso que su principal preocupación es que muy seguramente cuando él regrese a Colombia "van a buscar silenciarlo, van a buscar matarlo", por lo cual le dice que esa situación se debe prever.



"Estamos con esa preocupación. (...) Como usted bien lo sabe, cada uno tiene una partecita de la verdad de lo que nos pasó en este conflicto y necesitamos esa verdad, esa parte que usted tiene, y que la JEP y la Comisión de la Verdad lo escuchen", dijo 'Timochenko'.

Para 'Timochenko', solo conociendo esas verdades se podrá conocer cómo fue "ese monstruo de la guerra en Colombia", a partir de la parte que "cada uno tiene en este rompecabezas".



Mancuso le agradece por esa preocupación y le dice que eso mismo le han manifestado muchas víctimas en Colombia. Acto seguido le dice que en la anterior conversación que sostuvo con 'Timochenko' le había contado que había supuestos montajes criminales en su contra para no reconoce su cumplimiento con Justicia y Paz y con las víctimas.



El exjefe de las Autodefensas asegura que él tiene derecho a los beneficios de Justicia y Paz pero le dice a 'Timochenko' que hay personas que quieren que vuelva a una cárcel a Colombia para "tortutarme, asesinarme, y así silenciarme definitivamente".

"Mis verdades han sido y siguen siendo muy incómodas porque involucran la responsabilidad del Estado y de personas de reconocida connotación nacional", asegura Mancuso.

Precisamente 'Timochenko' le dice a Mancuso que en el acuerdo de paz que firmaron las antiguas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos se parte de la idea de que el Estado también fue parte del conflicto armado.



Y al escuchar que Mancuso menciona a las vícimas, el líder de Farc asegura que cuando ha tenido la oportunidad de relacionarse con ellas se ha dado cuenta de muchas cosas del conflicto que antes no había tenido en cuenta.

"Ahora, al enfrentarse uno a las madres, a los huérfanos, a las viudas, le hacen ver a uno la situación de otra manera. La disposición inquebrantable de responderles a las víctimas es una garantía para que podamos construir una Colombia en paz", le dice 'Timochenko' a Mancuso.



Mancuso asegura que las víctimas son la esencia fundamental del proceso y que lo importante es que no se sigan repitiendo. "Sería muy importante que la JEP y las autoridades colombianas atendieran las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha reiterado que (...) el Estado colombiano y los gobiernos de turno también tuvieron responsabilidad en el conflicto armado", dice el exjefe paramilitar.



Asegura que por eso el Estado no debería ser juez y parte en esta situación, y cuenta su caso. "No puede seguir sucediendo lo que pasó conmigo. Reclutarme, entrenarme, participar conjuntamente con nosotros en muchas acciones bélicas, y luego ese mismo Estado sea el que nos juzgue (,,,) para eludir sus responsabilidades en el conflicto Armado", dice Mancuso.

Aunque el exjefe paramilitar ha intentado entrar a la JEP, esa justicia aún no ha definido si le permite el ingreso y evalúa si podría hacerse como financiador del conflicto. Una de las razones por las cuales no se ha permitido el ingreso de exparamiltiares es porque en los acuerdos se estableció que ellos ya tuvieron su propio proceso de justicia transicional con Justicia y Paz.



Pero en la llamada Mancuso vuelve a mostrar su interés de poder participar de la JEP: "Precisamente, Rodrigo, yo creo que esa es una de las principales causas de la perpetuación de la violencia. Por ello es necesario que la JEP nos permita a todos los actores del conflicto declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y así podemos buscar de manera pública reconstruir esa verdad, y confesarla públicamente".

Mancuso dice que "el país y el mundo va a conocer esa verdad sin amañamiento, sin pretender eludir esas responsabilidades, como ha sucedido con el Estado colombiano y tantas personas, y así dejar de seguir padeciendo los horrores de la guerra".



Y le dice a 'Timochenko': "Ustedes como nosotros, como principales actores del conflicto, conocemos por qué se siguen reciclando estos conflictos".



Con todo esto, Mancuso asegura que por eso es importante que en la JEP se incluya a todos los actores del conflicto y se refiere, por ejemplo, a la neesidad de tener allí versiones como la del comandante 'Camilo', quien comandó en el Bloque Catatumbo. "Él conoce a la perfección el entramado entre la Fuerza Pública, agentes del Estado y Autodefensas", dice Mancuso.



Ante todo esto 'Timochenko' dice que tienen el deber de insistir para que esas versiones se puedan dar ante la JEP y ante la Comisión de la Verdad, porque tienen un "deber moral, ético y ante las víctimas".



Al escucharlo, Mancuso le dice que lo autoriza para que hable en su nombre y adelante lo que se necesite para que él pueda hablar ante la Comisión de la Verdad con 'Timochenko', y lo puedan hacer de manera conjunta.



Al finalizar la llamada, 'Timochenko' le responde que hará lo posible para que toda esta verdad pueda ser conocida por las víctimas y para buscar una verdadera reconciliación. "Mi ilusión es poder en cualquier momento, de manera presencial, darle la mano y darle un abrazo de reconciliación y de compromiso con la paz de Colombia", le dice el líder de Farc, quien cuelga el teléfono.



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET