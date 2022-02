La Corporación Caribe Afirmativo presentó este jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes sobre violencias contra personas LGBT en el marco del conflicto armado.



El primero, 'Cuerpos Perseguidos, territorios en guerra', incluye las regiones de Arauca, Caquetá, Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Cesar y Catatumbo y describe "las dinámicas de control militar, territorial, social y económico ejercidas por parte de grupos armados legales e ilegales que han tenido repercusiones en las vidas de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas".



Por otro lado, el segundo informe, titulado 'A nadie le deseo lo que viví', analiza el reclutamiento como una "conducta sistemática" por parte de las FARC-EP, así como "las violencias por prejuicio relacionadas con las orientaciones sexuales, identidades de género y las violencias basadas en género desde una perspectiva interseccional".



Estos informes son el número nueve y diez que esta corporación le entrega a la JEP, con el fin de que "la magistratura indague sobre los factores que en el marco del conflicto armado hicieron mas difícil la vida de las personas LGBT y proponga medidas de reparación y sanción desde una perspectiva transformativa".



En el acto de entrega, la magistrada Lily Rueda reconoció "la resistencia, el coraje y valentía que se necesita para dar a conocer esos relatos", al tiempo que agradeció este aporte para el Caso 07 de ese tribunal, dedicado precisamente al reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.



"A pesar de las limitaciones que hay para la participación, son muchas las víctimas que han solicitado acreditarse en el caso. Son más de 400 de ellas las que van a hablar por primera vez sobre lo que sufrieron en el conflicto armado cuando eran niños y niñas", agregó Rueda.



"Ojalá estos hechos no queden impunes. Hay muchas personas que hablan con mucho dolor y otras prefirieron no hablar por falta de garantías. No queremos que nos silencien, queremos un país donde todos y todas tengamos igualdad de oportunidades", dijo una de las víctimas. pic.twitter.com/oWLrvjOaCv — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 10, 2022

'Tenía que pagar una condena o pagar por ser gay'

El informe 'Cuerpos Perseguidos, territorios en guerra', explicó Caribe Afirmativo, es "una reivindicación de la memoria de las personas LGBT y un llamado a la justicia", que reúne las voces de personas LGBT afectadas por el conflicto en Arauca, Caquetá, Catatumbo, Magdalena Medio, Sur de Bolívar y Cesar.



Con un total de 87 entrevistas y 124 hechos victimizantes documentados, este informe describe crímenes de lesa humanidad de persecución por prejuicios relacionados con la diversidad sexual y de género por parte de las FARC-EP y los grupos paramilitares en conveniencia con la Fuerza Pública.



Una de las víctimas, un hombre homosexual, contó para esta investigación: "Tenía que pagar una condena o pagar por ser gay, y de allí se desató una persecución en contra de mi liderazgo, en contra de mi orientación sexual".



Desde la corporación agregan que "dentro de las acciones cometidas se encuentran amenazas, desplazamiento forzado, violencias sexuales, tortura, trabajo forzado, lesiones personales, homicidio, feminicidio y tentativas de los mismos".



El documento se presentó al tribunal de justicia transicional con el apoyo de la Embajada de Noruega, Fundación Triángulo y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) y con el trabajo colectivo de la Asociación LGBTI Saravena Diversa (ALSADI) de Arauca, Voces Diversas del Magdalena Medio, Asociación La Paz Diversa de Valledupar y la Fundación Caquetá Diversa de Caquetá.



"Nunca hemos estado preparados para la guerra, porque eso nos ha obligado a abandonar nuestros ideales, sin embargo, hemos resistido. En toda Colombia estamos expuestos a sufrir discriminación por nuestra orientación", dijo otra víctima y líder #LGBTI de Arauca.#ParticipaEnLaJEP pic.twitter.com/a9JZ32ePqG — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 10, 2022

'La vida se le destruye a uno'

El segundo informe que Caribe Afirmativo le presentó a la JEP se titula 'A nadie le deseo lo que viví', el cual contó con el apoyo de la Fundación Triángulo y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID).



Este documento habla sobre el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas por parte de las FARC-EP.



El informe presenta tres casos de reclutamiento de Atlántico, Caquetá y Cesar de personas que fueron reclutadas cuando eran menores de edad. También se presentan los relatos de dos personas que vivieron tentativas y amenazas de reclutamiento.



"La vida se le destruye a uno. Yo tenía muchos sueños: me gustaba bailar, me gustaba el teatro, era muy buena deportista e inclusive yo pertenecía a un equipo del futbol. Yo tenía tantos sueños, y decía yo voy a ser una gran artista, una gran deportista. Uno tiene tantas cosas y ver que todo se le desvanece, eso es horrible. Pensé tanta veces en que ya la vida no me valía", relató para el informe una mujer bisexual, víctima de reclutamiento forzado.



Caribe Afirmativo explicó que se identificaron "factores que posibilitan el reclutamiento", entre ellos la ausencia de un entorno familiar protector, ambientes comunitarios discriminatorios y la presencia estatal con "precaria infraestructura y capacidad para garantizar los derechos".



No obstante, el informe aclara que, durante su reclutamiento, las víctimas "sufrieron violencias diferenciadas por prejuicios relacionadas con su orientación sexual e identidad de género, incluyendo el ocultamiento de estas".



Con este documento la corporación "se propone enviar un mensaje sobre la necesidad de implementar un enfoque de diversidades sexuales y de género desde una perspectiva Interseccional para analizar las violencias cometidas durante el reclutamiento forzado y con ello construir una verdad judicial que contribuya a la no repetición de estos hechos y la reparación de las víctimas".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

​*Periodista ELTIEMPO.COM

En Twitter: @williammoher