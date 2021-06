Las víctimas de las antiguas Farc que murieron en cautiverio

Sobrevivientes al secuestro perpetrado por las antiguas Farc se encontraron cara a cara este miércoles con sus victimarios a instancias de la Comisión de la Verdad. La cita fue emotiva por el carácter de los testimonios, como porque algunas víctimas se sintieron inconformes y reclamaron perdón a exdirigentes, y por un llamado generalizado de avanzar hacia la paz y la reconciliación que hicieron ambas partes.



En medio de su discurso, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien permaneció secuestrada seis años por la guerrilla, recordó a algunos militares y policías que no regresaron a casa. ¿Quiénes son las víctimas de la otrora guerrilla que murieron en cautiverio?



Hasta el momento, los excombatientes han entregado a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) datos para hallar a 515 personas. Según esa entidad, al menos 192 de esos casos corresponden a personas que permanecen desaparecidas.



De otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió en 2019 de la Procuraduría un informe que dice que al menos 522 personas que fueron secuestradas murieron en cautiverio. Los siguientes son algunos de los casos más conocidos.



Los diputados del Valle

Los retratos de cada uno de los 12 diputados secuestrados tendrá su lugar especial en el salón de sesiones de la Asamblea Foto: Juan B. Díaz, archivo

El 18 de junio de 2007, los guerrilleros que tenían bajo su custodia a 11 de los 12 diputados del Valle que secuestraron en abril de 2002 en la Asamblea del departamento, los asesinaron.



Se trata de Edison Pérez Núñez, Héctor Fabio Arismendi Ospina, Rufino Varela Cobo, Nacianceno Orozco Grisales, Alberto Quintero Herrera, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Ramiro Echeverry Sánchez, Juan Carlos Narváez Reyes, Carlos Charry Quiroga, Carlos Alberto Barragán López y Francisco Javier Giraldo Cadavid.



Ante la JEP, la antigua guerrilla reconoció que se trató de una ejecución y no de un enfrentamiento. Los secuestrados estaban en poder del frente 60 que comandaba alias ‘El Grillo’. Al lugar, una zona rural de Nariño, llegó un grupo de hombres armados y, creyendo que eran del Ejército y que iban a hacer un rescate, les dispararon a los diputados.

Pérez, Peña y Guevara

El cabo de la Policía Nacional José Norberto Pérez Ruiz fue secuestrado el 17 de marzo de 2000 por el frente Aurelio Rodríguez. Su caso desató el clamor ciudadano pues el hijo del uniformado sufría de cáncer y murió a sus 12 años cuando su padre llevaba 21 meses en poder de la guerrilla.



Pérez era uno de los secuestrados que las antiguas Farc consideraban “canjeables” en la época que el presidente Andrés Pastrana buscaba una negociación. El 6 de abril de 2002, el policía Pérez y el subintendente Víctor Marulanda fueron asesinados cuando intentaron huir. Por su caso, los excombatientes pidieron perdón en septiembre de 2020.

Esta es una de las últimas pruebas de vida del intendente jefe de la Policía Luis Hernando Peña Bonilla, entregada a la familia hace 15 años Foto: Archivo Boyacá Sie7e Días

El intendente jefe de la Policía Luis Hernando Peña Bonilla, un boyacense de Monguí, fue secuestrado el 1 de noviembre de 1998 por la guerrilla durante la toma a Mitú (Vaupés) junto a 60 uniformados más.



De su secuestro se supo por sus propios compañeros, que le afectó de manera especial y que Peña tuvo algunos problemas de mentales que motivaron a la guerrilla moverlo del lugar donde lo tenían. Aunque sus compañeros preguntaban por él, los guerrilleros no dieron razón.



El subintendente Armando Castellanos Gaona dijo que Peña Bonilla fue asesinado en la antigua zona de distensión.



En marzo de 2021, a instancias del JEP, el excombatiente Alvis Patiño dijo que él incluyó el nombre de Peña "en la lista de secuestrados enfermos para ser entregados en intercambio humanitario, pero luego fue retirado”. A la fecha, Peña sigue desaparecido,

Toma a Mitú: La mayoría de los uniformados estuvieron secuestrados hasta 2001, cuando las Farc liberaron a los policías de menor rango durante los diálogos de paz en San Vicente del Caguán (Caquetá). Foto: Archivo / toma de Caracol

En la toma a Mitú también fue secuestrado el capitán de la Policía Julián Ernesto Guevara Castro. Ascendió hasta coronel en cautiverio y estuvo en la selva siete años. De verlo en los infames centros de concentración que tenía la guerrilla, luego se supo que Guevara murió en cautiverio en enero de 2006.



Al parecer, el oficial sufrió una enfermedad que le provocó la muerte en 22 días según las palabras del intendente Armando Castellanos. Su madre, doña Emperatriz Castro de Guevara lo despidió el 6 de abril de 2020 en la Catedral Primada de Bogotá luego de una larga lucha para poder recibir su cuerpo.

Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri

Guillermo Gaviria junto a su entonces asesor de paz, Gilberto Echeverry, quien también fue secuestrado y asesinado por las Farc. Foto: Archivo EL TIEMPO

Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri fueron secuestrados por guerrilleros del Frente 34 de las Farc, el 21 de abril de 2002, mientras lideraban una marcha por la No Violencia, que pretendía llegar desde Medellín hasta Caicedo. Con ellos fueron secuestrados ocho soldados.



Casi un año después de su secuestro, 5 de mayo de 2003, los 10 hombres fueron asesinados por la guerrilla en medio de un intento fallido de rescate por parte de las Fuerza Pública.



Por este crimen, el exguerrillero Pastor Alape pidió perdón en octubre de 2020. "Quiero reiterar a nombre de todos los exguerrilleros antiguos de las Farc nuestra solicitud de perdón ante el dolor causado al pueblo antioqueño en esta confrontación", dijo.



"A la familia Gaviria, por el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y con ese mismo compromiso de paz y reconciliación expresar nuestra solicitud, reafirmar nuestra solicitud de perdón, a los familiares del doctor Gilberto Echeverri", manifestó Alape.

Los esposos Angulo

Héctor Angulo ha esperado 18 años para conocer la verdad sobre el secuestro de sus padres. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El 19 de abril del 2000, la pareja de esposos, Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, parqueó el Daihatsu Feroza -modelo 97- frente a la entrada de la vivienda. Y allí, sin mediar más palabra, apuntándoles ferozmente con sus armas, tres hombres se los llevaron en el mismo vehículo. Los secuestraron.



Gerardo y Carmenza tenían, cada uno, 68 años. El 26 de agosto de ese 2000 iban a completar 50 aniversarios de un matrimonio del que nacieron cinco hijos, tres hombres y dos mujeres: William, Patricia, Héctor, Magnolia y Helmut.



Fueron secuestrados por 'Romaña'. En octubre de 2000 la familia sostuvo una reunión con el empresario y periodista Guillermo 'la Chiva' Cortés quién también estuvo siete meses cautivo. Él les confirmó que fueron secuestrados.



En marzo de 2004, la Policía los contactó pues una desmovilizada decía tener información del caso. La mujer confirmó que 'Romaña' mandó a matar a los abuelos. A la fecha, se desconoce el paradero de sus cuerpos.



En el encuentro de este miércoles en la Comisión de la Verdad, su hijo Helmuth Angulo dijo: "Esta tortura lleva más de 21 y sigue. La búsqueda sigue cada día. No hay día en que yo me levante y no piense en ellos. Hay una deuda de no recuperar los cuerpos. Yo siempre me he preguntado por qué lo hicieron. ¿Qué hicimos mal?".



"La Comisión de Búsqueda de las Farc ha sido el único método como familia Ángulo para poderlos encontrar. Nos han ayudado bastante. (...) Si hubiera existido grandeza humana, las Farc no habrían secuestrado, torturado ni asesinado a mis padres. Eso es barbarie y deben ser juzgados como tal. No pido venganza, pido justicia", dijo.



