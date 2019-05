'Las versiones dentro del caso de secuestro deben continuar': JEP

Después de que jefes del partido Farc anunciaron que pedirán el aplazamiento de su comparecencia por el caso de secuestro ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esa justicia reiteró que estas diligencias deben continuar.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, instancia de la JEP que lleva el caso de secuestro, señaló que ha recibido diversos escritos de comparecientes de las extintas Farc en los que solicitan aplazamiento de las versiones voluntarias.



En estos escritos, los excomandantes citados responder por esta práctica de la guerrilla entre 1993 y 2012, argumentan problemas de seguridad que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, así como la inseguridad jurídica que para ellos significó la recaptura de Jesús Santrich.



"La Sala reitera que en la dimensión individual la comparecencia a la versión es personal, indelegable y obligatoria", señaló la JEP.



De todas formas, esa justicia afirmó que estudiará de manera individual las situaciones de riesgo de seguridad denunciadas y las razones de fuerza mayor para la no asistencia a las versiones. "Los comparecientes deberán justificar su inasistencia a este tipo de diligencias y presentar la evidencia probatoria detallada sobre dichas alegaciones, las cuales serán valoradas por la Sala a la mayor brevedad para tomar una decisión al respecto incluyendo medidas de protección", agregó.



Este martes, dos excomandantes guerrilleros, oficializaron su no asistencia a la JEP por el caso Santrich con una carta dirigida a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, que se ha ocupado del caso por secuestro por el que están citados los excombatientes.



En la carta Jesús Mario Rojas Arenas, conocido como Marcos Urbano, y Luis Óscar Úsuga Restrepo, conocido como Isaías Trujillo, antiguos miembros de la dirección de las Farc citados este lunes, dicen que colectivamente se tomó la decisión de no asistir a rendir versión voluntaria “en las fechas que se había establecido”.



“Esto, hasta que no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de las sala de la Jurisdicción Especial para la Paz pues es evidente que las decisiones de la JEP no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado”, señalan.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET