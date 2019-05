Las reuniones de la JEP en Jamaica antes de la sesión privada con CIDH

Un par de encuentros antes de la sesión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este jueves en Jamaica, sostendrán dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Dicho encuentro con la CIDH tendrá el carácter de privado y será a las 5 de la tarde. La presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, solicitó que este espacio fuera destinado al monitoreo de la justicia transicional un año después de haber entrado en vigencia. Y pese al reparo del Gobierno, pues consideró que no se hizo la solictud debidamente, la Comisión concedió la petición y convocó la realización de dicha audiencia.



Pero antes, los encuentros en Kingston que tendrán las magistradas Linares y, Alexandra Sandoval, quien la acompaña, serán con jueces de Guatemala y la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de México. Las magistradas ya se reunieron con Karla Quintana, la comisionada de desaparecidos en México, y el Subsecretario de DD.HH de ese país, Alejandro Encinas.



La presidente de la JEP ha explicado que su participación no será en calidad de "parte" dentro de un proceso judicial ante la CIDH, sino “con el propósito de contribuir con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta la JEP, después de un año de funcionamiento, en materia de protección efectiva a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco o con ocasión del conflicto armado interno que ha sufrido nuestro país, ello con el ánimo de garantizar no impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tal como lo establece nuestro mandato, consignado en el Acto Legislativo 01 de 2017”.





