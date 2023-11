Defensoría hace recomendaciones a la JEP sobre los Acuerdos de Paz y el enfoque género

La Defensoría del Pueblo entregó el informe ‘Hilando saberes y experiencias territoriales: Incorporación del enfoque de género en el punto 5 del Acuerdo de Paz’, el cual recoge recomendaciones para los mecanismos judiciales y extrajudiciales, en la reparación a las víctimas. La mayoría de estas fueron dirigidas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



(Lea también: Fondo para atender violencias contra mujeres periodistas se aprobó en segundo debate).

Facebook Twitter Linkedin

Portada del informe. Foto: Defensoría del Pueblo

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, socializó los principales hallazgos del informe, los cuales se lograron a través del seguimiento a la implementación del enfoque de género entre 2022 y marzo del 2023.



Así mismo, se realizó el ‘Gran Diálogo’, de cara a la apertura del Macrocaso 11 en la JEP, el cual investiga la violencia basada en género (violencia sexual, la violencia reproductiva, los crímenes por prejuicios y las violencias relacionadas con la sexualidad de la víctima).



Este diálogo acogió a las víctimas, las instituciones del Estado y a organizaciones sociales en un mismo espacio, para discutir sobre las falencias y recomendaciones que debe acoger la JEP, de cara al inicio del Macrocaso 11 y a la implementación del punto 5 del Acuerdo de Paz, referido a las víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

Jineth Bedoya en su intervención en el 'Gran Dialogo'. Foto: Gabrielle Gutiérrez

En el espacio, 16 personas conformaron el panel que inició con las palabras de Jineth Bedoya, sobreviviente de violencia sexual, periodista y editora de género de EL TIEMPO, y quien logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por los crímenes que afrontó.



En su intervención, estableció que se debe priorizar la salud de las personas víctimas de violencia sexual, por lo que una de sus recomendaciones a la JEP fue la reconfiguración de lo que se entiende por “apoyo psicosocial”, dado que urge una atención integral que priorice lo físico y lo económico, no solo lo emocional.



En el diálogo también participaron víctimas de organizaciones de mujeres como Yolanda Perea, Ludirlena Pérez y María Eugenia Cruz, así como delegadas de la Consejería para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Las recomendaciones para lograr la reparación, según las víctimas

Facebook Twitter Linkedin

Presentación del informe en el auditorio "Alfredo Molano Bravo". Foto: Defensoría del Pueblo

El informe ‘Hilando saberes y experiencias territoriales’ recogió 19 recomendaciones, entre las cuales dos van dirigidas al Gobierno Nacional y cuatro a la JEP.

Facebook Twitter Linkedin

Hallazgos del informe 'Hilando saberes y experiencias territoriales'. Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

Una de las delegadas para la orientación y asesoría a las víctimas del conflicto armado interno, mencionó que en los territorios prevalece la inseguridad, la ausencia de recursos para transportarse o acceder a internet y el desconocimiento de los mecanismos judiciales y extrajudiciales, por lo que deciden no participar en los mismos.



A raíz de esto, una de las recomendaciones al Gobierno fue solicitar garantías de seguridad en los territorios, para lograr una participación efectiva de las víctimas en los mecanismos del Sistema Integral De Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



La otra recomendación, expuesta por el Defensor del Pueblo, establece que es necesario un incremento en el presupuesto designado al punto 5 del Acuerdo de Paz.



El Gobierno estableció en abril de este año un presupuesto de 50,4 billones de pesos, el más alto hasta la fecha asignado a la implementación del Acuerdo de Paz. El punto 5 del acuerdo, relativo a las víctimas, cuenta con 1,6 billones de pesos aproximadamente.

Facebook Twitter Linkedin

Programa de atención psicosocial para víctimas. Foto: Informe 'Hilando saberes y experiencias territoriales'.

Entre las cuatro recomendaciones dirigidas a la JEP, una de estas está enfocada en que el Macrocaso acoja las 32 recomendaciones del grupo de litigio de género, recogidas en el documento ‘Cosechando saberes para una justicia reparadora’.



El grupo de litigio de género está integrado por siete organizaciones que propenden por la garantía de los derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+ y las víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado.



Algunas de las recomendaciones solicitan emplear acciones que permitan comprender la discriminación basada en género y los efectos diferenciados que esta tiene en las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), y la necesidad de identificar los mecanismos que no comprenden estas discriminaciones y cometen acciones con daño.

Facebook Twitter Linkedin

Enfoque de acción sin daño. Foto: 'Hilando saberes y experiencias territoriales'.

El enfoque de acción sin daño, según las mujeres de las organizaciones del Cauca, establece que en los mecanismos de reparación no se debe alterar el espacio donde viven las personas, debe haber escucha activa en un espacio inclusivo, donde no haya lugar a la estigmatización y que “la medicina no sea peor que la enfermedad”, entre otras.



Esto surgió en uno de los grupos focales desarrollados en Popayán, donde se evidenció que desde la firma del Acuerdo de Paz y durante su implementación, los mecanismos responsables han causado afectaciones en las comunidades que se han intervenido.



En el análisis sobre el estado de la implementación de las medidas de reparación, se halló que una de estas no registra avances y es la relativa al Plan de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia y la no repetición, a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social.



Al respecto, el defensor Camargo solicitó avances en el diseño de este punto y también resaltó el vacío que existe en la atención integral para los niños que nacieron de la violencia sexual (violación) en el conflicto armado interno.

Facebook Twitter Linkedin

Jineth Bedoya, Taurina Sánchez, María Eugenia Cruz y Ludirlena Perez en el 'Gran Diálogo'. Foto: Defensoría del Pueblo

El enfoque de género en el Acuerdo de Paz

La necesidad imperante de transversalizar el enfoque de género en los seis puntos del Acuerdo de Paz, para lograr la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre las Farc-Ep y el Estado colombiano, se estableció en la firma del Acuerdo final.

Facebook Twitter Linkedin

Hallazgos del informe 'Hilando saberes y experiencias territoriales'. Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

Sin embargo, uno de los hallazgos con que se abre el informe, establece que este enfoque de género, étnico y diferencial está muy bien escrito, pero no logra una correcta mediación con las comunidades para las que fue propuesto, según una lideresa del Cauca.



Otra de las problemáticas que manifestaron las poblaciones, en el informe de la Defensoría, es “el estudio del enfoque de género desde la perspectiva exclusiva de las mujeres y no desde una perspectiva más amplia”.



Algunas organizaciones que abordan ampliamente el género, como el colectivo de masculinidades no hegemónicas y Caribe Afirmativo, entre otras, recomendaron implementar este enfoque con una visión más compleja del género, evaluando las masculinidades hegemónicas y la experiencia de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.



Por otro lado, una de las delegadas comentó que el enfoque de género ha sido entendido desde la interseccionalidad, en las políticas públicas. Sin embargo, se está cuestionando ese abordaje con el fin de tratarlo como “subordinación de opresiones”, es decir, relacionadas directamente con la posición y el sentir de las víctimas desde su condición individual, tanto para las mujeres, como para las personas LGBTIQ+.

Facebook Twitter Linkedin

Jineth Bedoya en el 'Gran Dialogo' para el inicio del Macrocaso 11 de la JEP. Foto: Defensoría del Pueblo

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reconoce la entrega de este informe como un hito fundamental en la reparación integral y la garantía a los derechos a la verdad y la justicia.



Además, la delegada Diana Bustamante habló del papel que tiene la Defensoría del Pueblo como “consciencia moral del Estado”, lo que justifica la elaboración y publicación de este informe, con el ánimo de que las instituciones reflexionen sobre lo que no están haciendo bien en la implementación del enfoque de género.