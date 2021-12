La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz ratificó la decisión de imputarles a siete exjefes de las antiguas Farc el crimen de lesa humanidad de esclavitud, en relación con los trabajados forzados a los que fueron sujetos las personas que tuvieron en cautiverio.



En auto de 50 páginas, la Sala negó la petición de los exguerillerros de tumbar esa imputación que quedó consignada en el numeral sexto del Auto 19 de 2021 que señala de manera expresa que “las Farc-Ep cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones graves de la libertad” en el marco del macrocaso 001 que adelante esa jurisdicción.

Entre otros, la defensa de los comparecientes indicó que esa calificación agrava su situación jurídica y alegó una posible vulneración al debido proceso porque, supuestamente, no existió una debida individualización de la respectiva conducta en dicho auto, ni se expusieron criterios de modo, tiempo y lugar que permitan identificar por qué los exjefes guerrilleros son responsables de las conductas.



La Sala de Reconocimiento, luego de determinar que sí era factible estudiar de fondo el recurso de reposición presentado, destacó que el pasado 30 de abril, los comparecientes aceptaron su responsabilidad de mando por los crímenes cometidos durante las tomas de rehenes y graves privaciones de la libertad, así como haber dado órdenes y por crímenes que no ordenaron, que incluso iban en contra del mandado de “buen trato” a los secuestrados, pero que toleraron por omisión.



Según la JEP, “en algunos de estos hechos de violaciones de la dignidad humana de las personas en cautiverio fueron trabajos forzados”.



“En el auto 244 de 2021 la Sala, que anteriormente había calificado estos trabajos forzados de manera distinta, recalificó estos mismos trabajos forzados ya no como el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, sino de esclavitud. En esto la Sala no dice que la guerrilla fuera una organización esclavista, sino que como parte de los malos tratos a los y las cautivas hay trabajos forzados que la Sala identificó en el Auto 244 como actos de esclavitud”, dice el documento.



La Sala de Reconocimiento señaló que esta “tarea no se asumió solamente por un purismo de tipificar cada crimen de la manera más exacta posible, como si se tratara de un ejercicio académico” y destacó que el ajuste en la imputación se realizó luego de escuchar los llamados de las víctimas, en este caso específico, de la Procuraduría.

“Al nombrar estos hechos, y dar cuenta de su gravedad y de su carácter criminal por violar las reglas universales de la guerra, la Sala cumple con su función constitucional y estatutaria de facilitar a la sociedad, y a los comparecientes, la comprensión de la gravedad de los hechos y conductas del pasado. Estos nombres permiten comprender que algunos medios que pueden haber parecido como justificados en medio de la guerra, deben hoy, a la luz del Acuerdo Final de Paz, ser comprendidos de una manera distinta, como lo sufrieron las víctimas, y no como lo concibieron los perpetradores”, agregó la JEP.



En su decisión, la Sala de Reconocimiento dijo que el proceso de reconocimiento de los exjefes guerrilleros no culmina ante esa instancia que hace la etapa de instrucción, que incluye la contrastación de informes con las versiones y las demás fuentes de conocimiento, la determinación de los hechos y conductas y su calificación jurídica dentro del grupo de aquellas conductas no amnistiables.



Y señaló que “no debe pedir el complemento del reconocimiento sobre un tipo penal específico- más allá de su naturaleza no amnistiable-, como requisito para avanzar en el proceso de reconocimiento. Como ya se dijo, los hechos determinados y frente a los cuales presentaron su escrito de reconocimiento incluyen, los trabajos forzados impuestos por las extintas Farc a las víctimas durante el cautiverio”.



“Así, esta Sala estima entonces que lo planteado por los comparecientes constituye un disenso jurídico que recae sobre el tipo penal específico de esclavitud, pero no sobre los hechos determinados, por lo cual no es procedente requerir su reconocimiento, además, sin haberles dado la oportunidad de pronunciarse previamente”, agregó la JEP que tumbó la orden dada en el auto 244 de 2021 para que los comparecientes complementaran su reconocimiento con la calificación de crimen de lesa humanidad de esclavitud.



Además, al advertir que la mención al delito de esclavitud se hizo por primera vez en dicho auto, la Sala de Reconocimiento les dio un plazo de 30 días hábiles a los comparecientes para que hagan “observaciones escritas sobre la calificación jurídica y la atribución de responsabilidad efectuada”.

En ese sentido, la Sala anunció que cuando examine esos documentos, “responderá a los argumentos de la defensa de la inexistencia de los elementos objetivos y subjetivos del crimen de lesa humanidad de esclavitud”. No obstante, explicó que el trabajo forzoso es una forma de “esclavitud moderna” en el derecho de los derechos humanos y destacó que varios de esos hechos ya fueron reconocidos por los comparecientes.



“Estos trabajos forzados se describen en el Auto 19 (…) fueron parte de las privaciones de la libertad de civiles que hacían los frentes y otras unidades militares como parte de su prerrogativa al ejercer control territorial o de financiar el funcionamiento de la organización armada, sin que los comandantes superiores ejercieran un control distinto sobre la orden de “buen trato” a los cautivos salvo prohibir los asesinatos sin autorización”, indicó la Sala.



Según la JEP, hubo trabajo forzado como castigos a los enemigos. Se trata de casos en que la víctima era privada de su libertad como parte del control territorial de la antigua guerrilla y le eran impuestos trabajos forzados castigo una vez era “investigada” por los guerrilleros ante sospecha de ser colaboradora o simpatizante del enemigo.



También hubo casos de trabajos forzados como castigo por desobedecer a la guerrilla como parte del patrón de privación de la libertad en ejercicio del control territorial y trabajos forzados como pago por la libertad. En ese sentido, la JEP dejó en firme la imputación de esclavitud a los exjefes guerrilleros Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime A. Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel.

