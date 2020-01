A Maza Márquez todavía le quedan opciones en la JEP

El general (r) Miguel Maza Márquez y el excongresista liberal Alberto Santofimio Botero fueron rechazados este lunes por la última instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con respecto al magnicidio del precandidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989.



La sección de Apelación del Tribunal para la Paz dejó en firme el rechazo proferido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en abril del año pasado a los dos condenados por la Corte Suprema de Justicia.



Sin embargo, dejó abierta una puerta para el exdirector del extinto DAS.

En ambos casos, la JEP consideró los argumentos de la Corte respecto a que el asesinato de Galán obedeció a móviles relacionados con el narcotráfico y no con el conflicto armado.



“La orden de asesinarlo fue impartida por Pablo Escobar Gaviria y el encargado de materializarla fue Gonzalo Rodríguez Gacha, pues ambos querían evitar que, de resultar elegida presidente, la víctima (Galán) implementara la extradición como instrumento de lucha contra el narcotráfico”, dice el auto de la JEP.



Por eso, argumentó que este caso no le compete, al igual que lo había hecho la Sala en la primera decisión.



No obstante que Maza Márquez fue rechazado por el delito de homicidio con fines terroristas, la JEP consideró el otro delito por el que lo condenaron en el 2016: concierto para delinquir, por su participación en la conformación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio.



Maza Márquez se habría reunido y habría permitido el accionar del grupo de Henry de Jesús Pérez en esa región.



“Se tiene que mientras la JEP carece de competencia para resolver favorablemente la petición de comparecencia presentada por el señor Santofimio Botero, en relación con el señor Maza Márquez se encuentran satisfechos los presupuestos” de competencia de tiempo, personal y material respecto al concierto para delinquir, dice la decisión de la JEP.

Entre las razones que explican esta relación está que el DAS “era una institución encargada de llevar a cabo actividades relacionadas con el orden público y con la lucha contra la subversión, todo lo cual fue material de reflexión en el fallo proferido por la máxima autoridad de la Justicia Penal Ordinaria”.



Por esto, la Sección de Apelación devolvió este expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para que resuelva si Maza Márquez puede comparecer por estos hechos que sí están relacionados con el conflicto, en su calidad de agente estatal distinto de la Fuerza Pública.



Aunque pertenecía a la Policía, el juzgamiento recae sobre él en su calidad de director del DAS, cargo que ocupó entre 1985 y 1991. En esa época, según apartes de la sentencia de la Corte Suprema, citados por la JEP, incluso agentes del DAS participaron del entrenamiento de paramilitares en el Magdalena Medio y fueron intérpretes del israelí Yair Klein.



El expediente fue devuelto para que Maza Márquez “presente un compromiso concreto, programado y claro con la realización de los derechos de las víctimas”.



Además, la sección de la JEP ordenó remitir su decisión a la Sala de Reconocimiento de Verdad, que es la responsable de abrir los casos y tiene a su cargo la investigación de las victimizaciones contra la Unión Patriótica “en las que el solicitante (Maza Márquez) podría estar involucrado”.



La Sección de Apelación ordenó que la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas actúen coordinadamente al decidir si aceptan o no la comparecencia de Maza Márquez.



Esto significa que el exdirector del DAS todavía puede ser aceptado como compareciente ante la JEP –puerta que no quedó abierta para Santofimio–, pero no que la condena a 30 años de prisión por el crimen de Galán vaya a ser revisada ni que vaya a recibir alivios judiciales en ese caso.



