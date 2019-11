Así investiga la JEP 8.839 casos de niños reclutados por las Farc

El primer reclutamiento infantil realizado por las Farc del que se tiene registro, data de hace 48 años, en 1971. De ahí en adelante esa guerrilla incorporó a sus filas a por lo menos 8.839 menores de edad y los convirtió en combatientes, un delito por el que ahora tienen que responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 07, el más reciente abierto por esa justicia.

El reclutamiento que siguen ejerciendo otros grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc –como lo demuestra el bombardeo en el que murieron ocho menores de edad, en Caquetá, conocido esta semana– es una conducta heredada de la desmovilizada guerrilla. La JEP ya llamó a 37 excombatientes, incluidos los antiguos jefes de la guerrilla, a dar sus versiones por enlistar a los niños en sus filas y lo primero que tendrán que aclarar es cuál era su política de reclutamiento.

El magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP Iván González Amado, relator sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto, explica que en esa investigación –en la cual también se indaga por crímenes sexuales contra los menores, fusilamientos y tratos crueles o degradantes–, se siguen dos líneas.



La primera busca determinar las responsabilidades de los miembros de las Farc. Y la segunda, de miembros de la Fuerza Pública. Ningún agente del Estado ha sido vinculado al caso 07, hasta ahora. “Sabemos, por algunas historias, que algunos menores de edad, luego de que eran desmovilizados, eran llevados a una patrulla con el Ejército para que identificaran campamentos, personas o sitios con armas”, explica el magistrado González. También cuenta que “las Farc han dicho en dos ocasiones que habían niños que entrenaba la Fuerza Pública para luego incorporarlos como espías en las filas guerrilleras”.



Como la información sobre estos casos es precaria, en 2020 se enfocarán en recaudar datos que permitan determinar si vinculan a algún miembro de la Fuerza Pública.

Sobre lo que sí hay avances, pese a la alta posibilidad de subregistros, es sobre el uso de menores por parte de las Farc. La Sala encargada ha revisado hasta ahora 15 informes que refieren esas prácticas. Además, ha documentado 413 víctimas afrodescendientes y 471 indígenas.

Procesos en la JEP sobre reclutamiento de niños Foto: Archivo particular

Mientras que 4.930 víctimas tenían entre 15 y 17 años, al menos 3.131 eran menores de 15 años, el límite que marca el Derecho Internacional Humanitario. Incluso, se registran niños de hasta 7 años. Hasta ahora solo se han acreditado como víctimas 35 personas, de las cuales 15 son indirectas, es decir, familiares.



En las Farc, la política de reclutamiento se adoptó desde la Séptima Conferencia, en 1982, cuando se decidió no reclutar a menores de 15 años. Pese a que en el papel esa era la norma, según González eso no quiere decir que lo hayan cumplido. Por eso fueron llamados a rendir versión 14 antiguos mandos de las Farc y de la columna móvil Arturo Ruiz, recordaba por la Operación Berlín (combate en el que participaron decenas de menores reclutados por las Farc).



Del universo de víctimas, el 32 por ciento eran mujeres y el 67 por ciento, hombres. Aunque las Farc dicen que los trataban por igual, sí hubo diferencias, por ejemplo, en materia de derechos reproductivos, política sobre el control de natalidad adoptada en la Octava Conferencia, en 1993. Mientras que a las niñas las obligaban a abortar, a un niño que causara un embarazo no se le sancionaba; y mientras a ellas las obligaban a planificar, ellos no tenían que usar preservativo.

¿Niños o victimarios?

Los menores enfilados en un grupo armado son víctimas, “pero no quiere decir que permanezcan siendo víctimas todo el tiempo”, explica el magistrado González.



Cuando cumplen 18 años, pierden la protección especial que tenían como menores.

“El DIH no los trata como población civil, porque participan del enfrentamiento armado. Sin embargo, eso no quiere decir que, incluso siendo combatientes, no estén amparados por la protección que se debe dar a los niños en virtud de normas internacionales de derechos humanos y constitucionales.Aún siendo combatientes, tienen derecho a una protección especial”, dice González.

Esa protección implica, por ejemplo, asignarles labores que no los pongan al frente del combate.



Agrega que esto no significa que el enemigo no los pueda combatir, porque el combate no es entre individuos sino entre fuerzas armadas. En todo caso, dice González, ante la presencia de menores, en las operaciones deben prevalecer los principios de proporcionalidad y precaución.

Las críticas de la corporación Rosa Blanca

La corporación de víctimas Rosa Blanca, que reúne a víctimas de estos delitos, ha sido una dura crítica de la JEP, al punto que miembros como el periodista Herbin Hoyos han promovido la recolección de firmas para llevar a cabo un referendo que tumbe esa jurisdicción.



El magistrado González dice que le preocupa que Rosa Blanca “haga un gran escándalo en los medios diciendo que son víctimas y que el Estado y la JEP no están investigando”. Cuenta que los han convocado a presentarles informes sobre los hechos de violencia sexual en las Farc que han denunciado, pero que la corporación “no ha sido capaz de traer ningún informe, pese a que hemos tenido varias reuniones”.



Aunque la JEP podría incorporar esas denuncias de oficio, los datos que se ventilan públicamente sobre violaciones y abortos en las filas de la desmovilizada guerrilla no tienen información suficiente para ser incorporados al caso, “entonces estamos esperando que nos traigan los datos ciertos para poder comenzar las investigaciones correspondientes”, concluye González.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

PERIODISTA DE JUSTICIA@LopezJuanDa