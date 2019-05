Las 2 magistradas de la JEP que no apoyaron la decisión sobre Santrich

Los salvamentos de voto que suscribieron las magistradas de la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), dejan en evidencia que la decisión de no extraditar al exjefe guerrillero Jesús Santrich, no fue fácil.



Las magistradas Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López Díaz dejaron dos salvamentos de voto en los que cuestionan jurídicamente la decisión de sus compañeros e incluso concuerdan en que están invadiendo los linderos de otras entidades del Estado, incluida la Fiscalía, marcando un preocupante precedente para otros casos en manos de esa jurisdicción especial.

“La Sección de Revisión no tiene la facultad o competencia legal para disponer la libertad del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte, en la medida en que la restricción o restablecimiento de ese derecho se afecta por una disposición normativa que habilita exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Decidir en sentido contrario, atenta contra lo dispuesto por la Corte Constitucional e invade competencias de otras instituciones del Estado”, anotó Rodríguez en su salvamento de 25 páginas.



Y puntualizó que sus compañeros de Sala no agotaron todos los medios probatorios a su alcance y su actuación estuvo delimitada a tener acceso y cuestionar las pruebas “sin realizar un esfuerzo adicional para obtener la convicción mediante el empleo de otros medios”.



Claudia López, por su parte, asegura que la Sala no requería ejercer una actividad probatoria en este caso, tal como lo hizo al exigirle a Estados Unidos el envío de evidencia. Aun así, dice que se decretaron pruebas imposibles de conseguir y se dejaron de pedir otras que no eran idóneas para determinar la fecha de los hechos que se le imputan a Santrich.

La magistrada señala, además, que sus compañeros de sala declararon ilícitas otras evidencias sin tener competencia para ello y asumieron un rol propio de un juez penal extranjero, alterando su competencia constitucional en el marco de la cooperación judicial.



López también advierte que la garantía de no extradición, prevista en el Acuerdo Final de Paz con el objeto de brindar seguridad jurídica a los exmiembros de las Farc y garantizar los derechos de las víctimas, es limitada y condicionada. Y uno de los compromisos para acceder a las garantías era no delinquir después del 1º de diciembre de 2016, algo que no se acreditó en el caso Santrich.



Finalmente, López anota que la decisión de sus colegas de sala, Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck y Adolfo Murillo, compulsó copias a ciertos funcionarios de la Fiscalía sin una justificación probatoria y argumentativa suficiente.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET