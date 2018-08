Cinco alertas del Fiscal sobre fallo de la Corte Constitucional

En una carta de cinco páginas, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, le manifestó al presidente de la Corte Constitucional sus preocupaciones sobre cinco puntos concretos del fallo del alto tribunal sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Aunque no se conoce el texto completo del fallo, votado el jueves de la semana pasada, la Corte expidió un comunicado y dio una rueda de prensa para explicar algunos de los puntos fundamentales. Lo informado en ese momento fue lo que generó la carta del Fiscal al magistrado Alejandro Linares.



Frente a delitos continuados relacionados con el narcotráfico, la competencia era de la justicia ordinaria, pero el fallo de la Corte habría dejado el asunto en manos de la JEP, que decidiría si los remite a la Fiscalía.



El jefe del ente acusador pregunta a la Corte si esto fue un error del comunicado porque de ser cierto, dice Martínez Neira, las autoridades no podrían actuar inmediatamente sobre los excombatientes vinculados a esos delitos y tendrían que esperar a que la JEP decida caso por caso. “La Fiscalía tiene certeza de que la Corte no abriga la posibilidad de que los desmovilizados puedan seguir delinquiendo indefinidamente”, señala el Fiscal en la carta.



También advierte sobre la suspensión de las investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados, ya que, como quedó en el fallo, los funcionarios judiciales podrían interpretar que la justicia ordinaria no podría citar y procesar a estas personas, en espera de que la JEP asuma competencias, lo cual podría tardar años.

Esto, dice el fiscal Martínez Neira, podría llevar a la intervención de la Corte Penal Internacional.



En la norma aprobada en el Congreso se estableció además que no habría renuncia de la acción penal frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los actores del conflicto. Pero en la Corte se habría delimitado esa selección frente a delitos cometidos de manera sistemática y atribuidos a los máximos responsables.

Martínez Neira cuestiona si entonces será posible renunciar a la acción penal cuando se trate de crímenes que no han sido sistemáticos o cuando han sido cometidos por actores del conflicto que no sean los máximos responsables.



El jefe del ente acusador señaló que es necesario aclarar si el fallo permite a los excombatientes que sigan delinquiendo después del acuerdo, mantener los beneficios del proceso de paz.



Finalmente, el funcionario señala acerca de la extradición que le preocupa que con el fallo se limite a Colombia para hacer capturas con base en circulares rojas de Interpol, que “se asuma que la extradición le impide al Estado investigar y juzgar a los reinsertados extraditables, y que se abra la puerta para que otra autoridad distinta al Fiscal General “disponga de la libertad de los capturados con fines de extradición”.



Fuentes de la Corte señalaron que responderán la carta del Fiscal, pero no de fondo, porque el articulado ya fue examinado y votado por los magistrados en Sala Plena, y esa decisión quedo plasmada en el fallo.

Violencia de género, a la JEP

La Fiscalía entregó ayer un informe detallado sobre las conductas “crueles y aberrantes” de las Farc y agentes del Estado contra niños, mujeres, población LGBTI y líderes sociales, relacionada con la violencia de género.



De las 874 investigaciones, que involucran a 945 víctimas, 600 fueron por acceso carnal violento y 122 por acceso abusivo a menores de 14 años.



Estos actos eran cometidos contra la población civil y los propios compañeros de filas e integrantes de la Fuerza Pública. También se detectaron casos de desnudez forzada, feminicidio, esclavitud sexual y prostitución forzada.



JUSTICIA @JusticiaET