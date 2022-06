No cayó bien entre las víctimas el nuevo aplazamiento de la audiencia de reconocimiento de los exjefes del secretariado de las Farc imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad en relación con el secuestro.



Aunque inicialmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) previó la diligencia para diciembre de 2021, finalmente fue programada para inicios de junio. Y el miércoles, apenas un día antes de la primera de tres jornadas de audiencia, el alto tribunal informó que debía ser aplazada nuevamente, por cuenta de "una posible amenaza o riesgo de vida de los comparecientes, según información sobreviniente aportada por los exmiembros de las Farc".

La noticia generó mucho malestar sobre todo porque algunas víctimas no creen del todo las razones del aplazamiento.



El exdiputado del Valle del Cauca Sigifredo López sostuvo que inicialmente y antes de la cancelación de la audiencia se manifestó la inconformidad con la metodología y con el enfoque de una reunión previa.

Sigifredo López estuvo retenido durante 7 años. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz / Facebook

Aclaró que en ese encuentro no se hizo un ensayo ni se determinó a las víctimas para que actuaran de alguna manera. López le dijo a EL TIEMPO que el dolor del secuestro es muy grande y que por ello hubo malestar frente algunos juegos que intentaron hacer los encargados de la fase inicial de la reunión.



Los encargados acudieron a preguntas sobre la vida personal de las víctimas como un fase inicial de la diligencia.



"En la JEP valoran mucho el trabajo psicosocial y consideran que ese tipo de metodologías han funcionado en otros procesos, en otros lugares del mundo, yo respeto eso, pero no estamos de acuerdo con esas metodologías que buscaban como distensionar a los asistentes", indicó López tras señalar que en otros escenarios podrían funcionar mejor.



Dijo que duda de la razón por la que se aplazó la reunión y consideró que podría tener razones políticas y no de seguridad.



"Esos señores andan con escoltas, uno los ve muy protegidos no pareciera que pueden tener problemas de seguridad", dijo López y añadió que podría existir la intención de no adelantar la audiencia "en un momento crucial y para que el tema no fuera parte de agenda electoral".



Frente al aplazamiento, la corporación de Militares Víctimas del Conflicto Armado (Milvíctimas), que representa a más de 500 personas, expresó su preocupación.

"La suspensión horas antes de la audiencia deja un sin sabor a las víctimas que se quedaron a la espera y que no advierten explicaciones suficientes en los problemas de seguridad que aducen los comparecientes derivados del sitio del evento, toda vez que el lugar destinado para el encuentro fue conocido hace más de un mes, por lo que las sugerencias debieron ser expuestas a la magistratura, para que la Sala pudiera corregir los posibles yerros con inmediatez y no unas horas antes", indicó Milvíctimas.



La organización resaltó que los militares secuestrados y sus familias, así como las víctimas de intercambio humanitario, esperaban que este 2 de junio "se marcara un hito de verdad, justicia y reparación con el reconocimiento pleno de las extintas Farc de los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados y derivados del secuestro".



De hecho, las víctimas señalaron que esperan que los ex-Farc reconozcan también crímenes como la esclavitud, que les fue adicionado a su imputación de cargos inicial y que, hasta ahora, han rechazado.



"La Corporación Milvíctimas hace un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz y a los comparecientes, a atender de manera seria, amplia y responsable a las peticiones de las víctimas que claman por un reconocimiento pleno cuanto antes, evitando fracturar la confianza en un proceso que ha venido teniendo fallas que generan suspicacias y afectan especialmente a las víctimas y la plena garantía de sus derechos", señaló la organización.

Desde el Partido Comunes, surgido tras el paso de las Farc de la vida armada a la política, señalaron que no se darán declaraciones de ningún tipo sobre el tema, considerando que aunque se aplazó la audiencia siguen en pie los espacios restaurativos con víctimas.



La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó para el 21, 22 y 23 de junio las nuevas fechas de realización de la audiencia.

