La JEP rechaza a exfiscal que fue salpicada en la fuga de Aída Merlano

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento a esa justicia de la exfiscal de derechos humanos de Neiva Tatiana Oliveros Gutiérrez “por falta de competencia material”, es decir, por considerar que los hechos por los cuales fue condenada no son de su competencia.

En consecuencia, la JEP no le concedió los beneficios de libertad transitoria, condicionada y anticipada que Oliveros Gutiérrez pedía en su solicitud de sometimiento como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública.



Tatiana Oliveros Gutiérrez purga una pena de 252 meses (21 años) de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia y está privada de la libertad desde el 4 de diciembre de 2012. En la actualidad se encuentra en la cárcel El Buen Pastor, donde compartió con la prófuga excongresista Aída Merlano. De hecho, Oliveros fue mencionada en la investigación por la fuga.



Según el testimonio entregado a la Fiscalía el año pasado por otra reclusa, Oliveros sabía del plan de fuga de Merlano. Incluso, esa testigo señaló que la exfiscal le había dicho a su hijo, por teléfono, que ya le habían consignado 10 millones de pesos y que lo único que tenía que hacer era “llevar la cuerda”. El hijo rindió testimonio ante la Fiscalía también en 2019.



Sin embargo, este caso no tiene relación con la solicitud de Oliveros a la JEP. La exfiscal fue condenada por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y concusión.



De acuerdo con la Fiscalía que la investigó, cuando Tatiana Oliveros ejercía como fiscal delegada ante jueces especializados, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “concertó” con miembros del ‘clan del Golfo’ “para traficar estupefacientes, viajando para esos efectos al sector del Urabá antioqueño en el mes de julio de 2012”.



También se le acusó de actuar con otras personas para constreñir a funcionarios públicos de Huila “atribuyéndoles vínculos con paramilitares” y ofreciéndoles colaboración en sus procesos “a cambio de dinero y otras prebendas y utilidades”. Por esto fue condenada también por concusión.



En las acusaciones se señala que Oliveros Gutiérrez contribuyó, en el marco de los procesos de Justicia y Paz, a citar a políticos y empresarios para presionarlos a cambio de beneficios y dádivas que podían ascender hasta a 70 millones de pesos por persona.



La Fiscalía también la acusó de prevaricato por acción y por omisión. Fue condenada por estos delitos y absuelta por los de falsedad en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.



En su decisión sobre la solicitud de la exfiscal, tomada el pasado 18 de junio y conocida por este diario, la JEP concluyó que cumplía con dos requisitos: competencia personal y temporal, al ser una agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública condenada por hechos anteriores al 1°. de diciembre de 2016. Sin embargo, no cumple con el requisito material: que los hechos tengan relación con el conflicto armado.



La JEP cita un aparte de la condena contra Oliveros en el que se resalta que con sus delitos pretendía “obtener dineros o utilidades”. Los magistrados concluyen que “las conductas desplegadas por la requirente en su calidad de Fiscal Especializada (…) no tienen relación alguna ni directa ni indirecta con el conflicto armado, así como tampoco ocurrieron en relación ni en el contexto de este último”.



Los delitos de Oliveros, según el análisis de la JEP, son comunes de corrupción pública sin relación con las hostilidades. En la jurisprudencia que rige a la JEP se ha establecido que cuando los terceros o agentes del Estado actuaron para favorecerse económicamente se desdibuja su papel de patrocinadores de grupos armados. Así, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas dice que la alusión a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las llamadas ‘Bacrim’ es apenas circunstancial “en pro de la obtención de provecho económico”.



“El conflicto armado no influyó para nada en la determinación de Tatiana Oliveros Gutiérrez de cometer los diversos y graves ilícitos por los que se le condenó”, señala la subsala de la JEP que tomó la decisión de rechazar el sometimiento de la exfiscal.

Por lo tanto, Oliveros tendrá que terminar de pagar la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia y no tendrá derecho a ningún beneficio de justicia transicional, a menos que una segunda instancia tome una decisión distinta.



