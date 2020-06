La JEP rechaza a Samuel e Iván Moreno y a la madre de ambos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no aceptar a Samuel Moreno Rojas, Iván Moreno Rojas ni a su madre, María Eugenia Rojas, como comparecientes ante esa justicia, al concluir que los crímenes por los cuales fueron condenados los hermanos en el marco del 'carrusel' de la contratación no tienen relación alguna con el conflicto armado colombiano.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aseguró en su decisión que los delitos de estos “fueron actos de corrupción encaminados a engrosar su patrimonio económico, el de otros servidores públicos y el de contratistas, a quienes en forma amañada les eran adjudicados contratos para que todos obtuvieran provecho económico ilícito con dineros del Estado”.



Las conductas por las que fueron condenados y permanecen presos los hermanos Moreno Rojas "no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado y tampoco ocurrieron en relación ni en el contexto de este", aseguraron los magistrados.



También dijeron que estas conductas "no constituyeron aporte o contribución al esfuerzo general de guerra de ninguno de los grupos armados ilegales, ni estaban dirigidas a obtener una ventaja militar para alguno de ellos”, y por lo tanto no son de competencia de la JEP.

Para el caso particular de María Eugenia Rojas de Moreno, la JEP no encontró ningún proceso judicial en su contra por el cual esta quisiera ser compareciente.



En cambio, contra el exalcalde de Bogotá y excongresista Samuel Moreno están en firme condenas por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir agravado y peculado por aproviación agravado.



Iván Moreno Rojas, excongresista, también fue condenado, por la Corte Suprema de Justicia, por delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.



Aunque en su solicitud a la JEP los Moreno Rojas argumentaron poder aportar información sobre su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla, y su relación con el conflicto de mediados del siglo XX, esto no está relacionado con las conductas por las cuales estos fueron condenados.



La Sala de la JEP, en cambio, los instó a acudir a la Fiscalía General de la Nación para aportar información de responsables que no hayan sido judicializados o condenados, así como de bienes y dineros obtenidos de manera ilegal.

