La JEP cita personalmente a Márquez y otros 30 exjefes de las Farc

En menos de un mes, el país podrá corroborar el verdadero compromiso de todos los excomandantes de las Farc, especialmente de aquellos cuyo paradero hoy se desconoce, con la justicia transicional pactada en La Habana.

Este lunes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el llamado a 31 exjefes guerrilleros vinculados al primer macrocaso por secuestro que abrió esa justicia para que comparezcan personalmente a responder las preguntas que tienen los magistrados sobre unos informes que presentaron en semanas pasadas.



Técnicamente, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ordenó rendir versión voluntaria para el caso 001 a 31 excombatienes sindicados de ser los máximos responsables del delito de secuestro cometido entre 1993 y 2012 por la entonces guerrilla. En ese grupo están personas como Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, conocido como el 'Paisa', de quienes no se sabe donde están hoy, y que a su turno desempeñaron un rol de dirigencia desde el otrora denominado Secretariado o Estado Mayor.



"Las versiones voluntarias se practican a partir de un temario estricto elaborado por la Sala y a partir de los informes presentados. Se practica con presencia del compareciente y sus abogados", explicó la magistrada Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento.



Este tipo de versiones a las que fueron citados los excomandantes guerrilleros son de carácter individual. En estas tendrán que dar explicaciones sobre su participación directa en la ejecución o planeación de las conductas que se le sindican. "Esa versión es personal, indelegable y obligatoria", añadió Laimatre.



Más adelante llegará el momento en el que la anterior cúpula de la guerrilla rinda una versión de carácter colectiva, que tendrá que ver a las explicación de las políticas que desarrollaron las Farc como organización.



La JEP explicó que este llamado se da luego de analizar 9 "extensos" informes presentados por entidades como la Fiscalía y la Procuraduría y organizaciones de víctimas.



Las diligencias dentro de este tipo de justicia transicional inédito para el país serán de carácter cerrado, pero serán grabadas en unas salas especiales para que luego puedan ser contrastadas sus versiones, incluso, con las versiones de las víctimas que estén acreditadas dentro del caso.



Hasta el momento esta justicia transicional ha recibido 47 versiones voluntarias en los otros casos que adelanta, pero esta es la primera vez que se llama a un comparecimiento personal a los máximos jefes de la guerrilla.



La voluntariedad de estas versiones no se refiere a la posibilidad de no acudir a este llamado sino a su contenido, "se refiere a lo que van a contar allí, a la verdad de cada quién que tiene que ser contrastada con la de las víctimas. Es obligatoria la comparecencia", explicó la presidente de sala Lemaitre.



El momento de confrontación será posterior con las víctimas, pero en esta diligencia de versión voluntaria en todo caso va a estar el ministerio Público. Estas se llevarán a cabo entre el 14 de febrero y 27 de mayo y se esperan que los exguerrilleros aporten verdad plena.



"Si no comparecen deben explicar por qué no lo hace, unas circunstancias podrán ser razonables, pero si no viene es un incumplimiento ante el sistema", enfatizó Lemaitre.



Salvo que finalmente Márquez decida presentarse, quedará legalmente expuesto a un incidente de incumplimiento ante la JEP, paso previo a quedar por fuera de la justicia especial a la que tuvo derecho por haber hecho parte del proceso de paz con las Farc.



En el trámite de un incidente de incumplimiento, el sometido a la JEP se expone a perder, en principio, beneficios como la libertad condicional, y en consecuencia a que se ordene su captura. La etapa final del trámite es el envío del procesado a la justicia ordinaria.



Será el momento en el que se sabrá si el jefe de la delegación de las Farc durante la negociación de La Habana se queda definitivamente por fuera del proceso de paz. Por el momento, el único trámite de incidente por incumplimiento que se ha abierto ha sido contra el 'Paisa', quien no ha atendido los llamados de la justicia y tuvo que ser nombrado un defensor de oficio para que lo represente.

Estos son los 31 citados

1. Rodrigo Londoño, Timochenko

2. José Lisandro Lascarro, Pastor Alape

3. Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo

4. Julián Gallo Cubillos, Carlos Antonio Lozada

5. Luis Alberto Albán, Marco León Calarcá

6. Iván Luciano Márquez, Iván Márquez

7. Seuxis Paucias Hernández, Jesús Santrich

8. Rodrigo Granda, Ricardo Téllez

9. Orlay Jurado Palomino, Hermes Aguilera

10. Abelardo Caicedo Colorado, Solis Almeida

11. Jesús Mario Arenas, Marco Urbano

12. Jaime Alberto Parra, Mauricio Jaramillo

13. Milton de Jesús Toncel, Joaquín Gómez

14. Rodolfo Restrepo, Víctor 34

15. Juan Hermilo Cabrera, Bertulfo Álvarez

16. Henry Castellanos Garzón, Romaña

17. Édgar López, Pacho Chino

18. Juan Carlos Ramírez, Sargento Pascuas

19. Jaime Bustos Aldana, Marquetaliano

20. Jairo González, Byron Yepes

21. Jesús Emilio Carvajalino, Andrés París

22. José Benito Cabrera, Fabián Ramírez

23.. Guillermo Enrique Torres, Julián Conrado

24. José Manuel Sierra, Aldinever

25. Erasmo Traslaviña, Jimmy Guerrero

26. Floresmiro Burbano, Martín Corena

27. Hernán Darío Velásques, el Paisa

28. Luis Óscar Usuga, Isaías Trujillo

29. Martín Cruz, Rubín o Morro

30. José Vicente Lesmes, Walter Mendoza

31. Luis Alberto Rojas, René Emisoras







JUAN CAMILO PEDRAZA

REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA

@PazyJusticiaET