JEP da plazo a Alcaldía de Medellín para entregar informe de geotecnia de La Escombrera

En el marco de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas de desaparición forzada que se puedan hallar en La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13 de Medellín, la JEP le ordenó al alcalde (e) Óscar Hurtado la entrega del informe final del estudio de geotecnia para el próximo el 27 de noviembre de 2023.



La diligencia, que se llevó a cabo el este martes 21 de noviembre en el Palacio de Justicia de la capital de Antioquía, estuvo presidida por el magistrado Gustavo Salazar, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento.

Al final de la diligencia, el magistrado Salazar, también pidió a la Alcaldía de Medellín que incluya, en el empalme con el mandatario elegido para el próximo periodo, “un informe detallado sobre las obligaciones que tiene la administración municipal en el marco de las medidas cautelares”.



Dentro del paquete de disposiciones, la JEP también ordenó que el informe de geotecnia realizado por la empresa Moral S.A. “fuera adoptado como guía para definir el diseño de excavación y medidas de prevención y control de riesgos para el plan de intervención desarrollado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”.

La diligencia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto: Cortesía JEP

El magistrado Salazar señaló que “la audiencia de seguimiento no debería haber tenido lugar. Y no debería haber tenido lugar porque lo que es increíble es que el poder judicial tenga que estar detrás de las instituciones diciéndoles que cumplan con lo que tiene que cumplir”.



Durante la diligencia, Adriana Arboleda, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - Colombia, dijo que se estima que en La Escombrera pueden estar 463 habitantes de la Comuna 13 que fueron reportados como desaparecidos, pero lamentó que no haya un plan de búsqueda claro para intervenir ese lugar.

El magistrado Gustavo Salazar recordó que las operaciones militares que se llevaron en el año 2002 están priorizadas en el Caso 08, que investiga graves crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública.



Por su parte, el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, dio detalles sobre el cierre del proceso administrativo del informe de geotecnia que contrató la administración municipal para iniciar la intervención civil y forense en La Escombrera y añadió que en el presupuesto para el próximo año la Alcaldía comprometió cerca de 350 millones para las obras. Aclaró que hay recursos disponibles para ejecutar toda la intervención, que costaría cerca de 4 mil millones.

