Directivo de Farc asegura que no se ha ido del país

José Marvel Zamora, conocido en las Farc como ‘Chucho’, quien fue uno de los hombres de confianza del ‘Mono Jojoy’ y de Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’, aseguró ayer que no ha salido del país, que vive en Bogotá y seguirá cumpliendo con sus compromisos en el marco de los acuerdos de paz.

Zamora es uno de los exguerrilleros de los que en los últimos días no se tenía información ni se sabía de su paradero, junto a los exjefes de las Farc Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez –conocido en la guerrilla como el ‘Paisa’– y Henry Castellanos o ‘Romaña’.



El exguerrillero vivía en la casa en la que fue capturado Jesús Santrich, quien es solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, sindicado de narcotráfico, y con quien, dijo, “tenía una muy buena relación”.



“Yo creo en la inocencia de Santrich. Y no tengo ninguna relación con temas de narcotráfico ni de la confección de las listas de la guerrilla”, añadió.



Zamora, quien hace parte del Consejo Político Distrital del partido Farc, le dijo a EL TIEMPO que efectivamente salió del espacio territorial de capacitación y reincorporación, pero que está viviendo con su familia en la capital del país.

“Nadie puede decir que salí del país; estaba pendiente de un viaje a Argentina a un evento de presos políticos, y por eso pedí el pasaporte, pero como no se dio el viaje ni siquiera fui a recoger el pasaporte”, aseguró el exguerrillero.

Márquez, firme con paz

El directivo del partido también señaló que no sabe del paradero de Iván Márquez, pero cree que tampoco ha salido del país.



“Hace días no lo veo, pero lo que hemos hablado es que está firme con el proceso de paz, pero sí tiene mucho temor sobre su seguridad jurídica por lo que pasó con Santrich”, señaló Zamora.



Añadió que después del congreso de las Farc en agosto del año pasado, no se ha vuelto a reunir la Dirección Nacional y que está prevista una reunión de los 111 delegados a final de este mes.



El exguerrillero y senador Carlos Antonio Lozada señaló en medios de comunicación que efectivamente no tenía contacto con Márquez ni con Hernán Darío Velásquez, quienes –señaló– se encontrarían en una zona en la que no hay señal de celular.

Explicó que lo habrían hecho por la supuesta llegada de una patrulla de la policía a la casa de Márquez.



Fuentes oficiales le dijeron a este diario que no tienen información sobre la salida de los exjefes de las Farc del país y, en todo caso, sobre ellos no pesan órdenes de captura vigentes, por lo que no hay operativos para ubicarlos.



JUSTICIA