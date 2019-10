Condenado por ataque con ácido pretendía que la JEP lo amnistiara

Argumentando que había sido colaborador de las Farc –detalle que nunca surgió en la investigación–, José Rodolfo Torres Hurtado le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que le diera el beneficio de la amnistía e indulto por un delito por el cual fue condenado a 25 años de prisión: el ataque con ácido a la estudiante universitaria Jenny Pardo Roa en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, en Bogotá.

El 2 de septiembre del 2015, siendo las 7:35 de la noche, un hombre llamado Ayber Andrés Vásquez Pisco se acercó a la joven, que departía con sus amigos, y le vertió el ácido en el cuerpo, causándole quemaduras en el 26 por ciento de este, en rostro, tórax y brazos. En el proceso de investigación, Vásquez Pisco señaló que lo había hecho a cambio de dos millones de pesos que le había ofrecido José Rodolfo Torres.



Además de este testimonio, hubo otro determinante para que un juez hallara culpable a Torres: la declaración de su expareja sentimental, Leydi Yulieth Grajales, quien aseguró que el ataque, en realidad, iba dirigido a ella. Grajales también era estudiante de la misma universidad y, como quedó consignado en el expediente, se parecía físicamente a Yenny Pardo. Es decir, el atacante, quien no conocía directamente a su víctima, se confundió de persona.



Estos hechos llevaron a la condena de Torres como autor intelectual por lesiones dolosas agravadas con mayor punibilidad por uso de sustancia química a 300 meses de prisión (25 años) y 130 salarios mínimos mensuales, condena que pretendía que le fuera amnistiada por la JEP, es decir, que esa justicia lo dejara libre.

El 4 de abril del 2018, Torres Hurtado firmó acta de compromiso y manifestación de sometimiento a la JEP, y posteriormente, el 2 de mayo del 2019, la Sala de Amnistía e Indulto de esa jurisdicción decidió “negar el beneficio de amnistía” y devolver su expediente a la justicia ordinaria. Sin embargo, el hombre y su defensa insistieron y apelaron la decisión.



Aunque para la Procuraduría, Torres Hurtado no aplicaba para recibir estos beneficios por considerar que estos hechos no estaban relacionados con el conflicto armado, fue por otra razón que la Sección de Apelación dejó en firme, el pasado 11 de septiembre, la decisión que había tomado la Sala de Amnistía en Indultos, es decir, volvió a negar su amnistía.



Y es que para beneficiarse de esta, se debe cumplir con tres criterios: personal (haber pertenecido a las Farc o la Fuerza Pública, o como agente del Estado distinto a la Fuerza Pública), material (hechos cometidos en relación o con ocasión del conflicto armado) y temporal (antes del 1° de diciembre del 2016).



De entrada, Torres Hurtado no cumplía con el criterio personal, que se refiere a la pertenencia a las Farc o a la fuerza pública. “No se encuentra elemento alguno (…) que permita concluir que la conducta desplegada por el interesado lo haya sido bajo la calidad de colaborador de las Farc”, concluyó la sección de la JEP.



Si bien quienes fueron colaboradores de la antigua guerrilla pueden postularse a la JEP, no todos son susceptibles de recibir amnistía e indulto. En el caso de Torres Hurtado no había nada que sustentara su afirmación de haber sido colaborador de las Farc, ni mucho menos que el ataque a Jenny Pardo Roa hubiera tenido alguna relación con esa supuesta colaboración.



