Este 26 y 27 de enero se cumplirá la audiencia que representa la última oportunidad del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para probarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que estuvo incorporado a la fuerza pública para poner el grupo armado al servicio del Estado.



'Jorge 40' en el momento de su extradición a EE. UU. en 2008.

El excomandante paramilitar había pedido cupo en la JEP, una justicia creada para juzgar a las ex-Farc, la fuerza pública y agentes estatales no combatientes, y aunque la JEP rechazó su sometimiento, la Sala de Definición de Situaciones le dio una última oportunidad para demostrar que fue un ‘sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública’ y que actuó como una bisagra entre el aparato oficial y los paramilitares.



No solo tendrá que probar que fue una bisagra entre los ‘paras’ y la fuerza pública en lo operacional, sino también en el flujo de información, entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos, entre otros.



Además, Tovar también deberá demostrar su posible máxima responsabilidad por los patrones macrocriminales ejecutados conjuntamente con las fuerzas armadas regulares, bajo la modalidad de liderazgo.



A la audiencia del 26 y 27 de enero, que se hará en Ibagué (Tolima), fueron invitadas también las víctimas, quienes podrán escuchar, pero la JEP aclaró que “mientras Tovar Pupo no avance en los aportes a la verdad plena y su contrastación, no serán reconocidas como víctimas ni se iniciará el procedimiento dialógico”, para evitar falsas expectativas.



Además de probar que fue un ‘sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública’, ‘Jorge 40’ también será requerido para que hable de forma exhaustiva sobre su intervención en el conflicto armado y la naturaleza de su participación.

Luego de que termine la diligencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP contrastará lo que diga Tovar. Si la audiencia se considera exitosa, la Sala decidirá sobre la aceptación del sometimiento ante la JEP de Tovar Pupo y el procedimiento a seguir.

